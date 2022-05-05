«Челси» могут исключить из АПЛ, если Абрамович не продаст клуб до 8 июня

«Челси» могут не допустить до следующего сезона АПЛ.
По информации Daily Mail, это произойдет, если у клуба не появится новый владелец до 8 июня.
Ранее сообщалось, что сделка по продаже «Челси» находится на грани срыва. Владелец клуба Роман Абрамович потребовал от «Челси» 1,5 миллиарда фунтов, которые он дал в долг.
При этом, правительство Великобритании не хочет, что россиянин получил прибыль от сделки.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Daily Mail