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«Челси» могут исключить из АПЛ, если Абрамович не продаст клуб до 8 июня

«Челси» могут не допустить до следующего сезона АПЛ.

По информации Daily Mail, это произойдет, если у клуба не появится новый владелец до 8 июня.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже «Челси» находится на грани срыва. Владелец клуба Роман Абрамович потребовал от «Челси» 1,5 миллиарда фунтов, которые он дал в долг.

При этом, правительство Великобритании не хочет, что россиянин получил прибыль от сделки.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии8
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    Рейтинг: +11342

    BRO_football 5 минут назад

    Вот такой вот европейский футбол, в который не вмешиваются государственные структуры. Не то что в России, ага!
    Если так уж пошло, то пусть исключают Челси. Посмотрим, что на это скажут многочисленные фанаты этого клуба.

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    Рейтинг: +11727

    DeStar 25 минут назад

    бред какой-то дикий просто

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    Рейтинг: +7182

    vladik12 > DeStar 14 минут назад

    "Дэйли Мэйл" - не совсем помойка.

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    Рейтинг: +63334

    portero 39 минут назад

    А нафига ему продавать, его кидают ещё и мозг выносят???
    Ради интереса, надо не продавать. Ну как и по каким законам будут клуб исключать из АПЛ???

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    Рейтинг: +1195

    Дубина 42 минуты назад

    Рома держись!
    Тяни с этих Английских щенков все до копейки)
    Пускай и Челси исключают от куда хотят)

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    Рейтинг: +1173

    Artemka444 1 час назад

    Дебилы!!!!

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    Рейтинг: +85

    Таврида 1 час назад

    Ну так смысл Абрамовичу свои бабосы британским бандитам за так отдавать? Пусть банкротят Челси и обрез сосут.

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    Рейтинг: +1871

    Олег1204 > Таврида 1 час назад

    И то верно, яб на месте абрамки так бы и поступил. Один хрен деньги хотят спустить на уриину

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