«Челси» могут исключить из АПЛ, если Абрамович не продаст клуб до 8 июня

«Челси» могут не допустить до следующего сезона АПЛ.

По информации Daily Mail, это произойдет, если у клуба не появится новый владелец до 8 июня.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже «Челси» находится на грани срыва. Владелец клуба Роман Абрамович потребовал от «Челси» 1,5 миллиарда фунтов, которые он дал в долг.

При этом, правительство Великобритании не хочет, что россиянин получил прибыль от сделки.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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