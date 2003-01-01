«Челси» могут исключить из АПЛ, если Абрамович не продаст клуб до 8 июня

Вот такой вот европейский футбол, в который не вмешиваются государственные структуры. Не то что в России, ага!
Если так уж пошло, то пусть исключают Челси. Посмотрим, что на это скажут многочисленные фанаты этого клуба.
«Челси» могут не допустить до следующего сезона АПЛ.
По информации Daily Mail, это произойдет, если у клуба не появится новый владелец до 8 июня.
Ранее сообщалось, что сделка по продаже «Челси» находится на грани срыва. Владелец клуба Роман Абрамович потребовал от «Челси» 1,5 миллиарда фунтов, которые он дал в долг.
При этом, правительство Великобритании не хочет, что россиянин получил прибыль от сделки.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?