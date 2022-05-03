Абрамович требует от «Челси» 1,5 миллиарда, которые дал в долг. Продажа клуба на грани срыва

Сделка по продаже «Челси» находится на грани срыва.

По информации Sky Sports, владелец клуба Роман Абрамович требует от клуба 1,5 миллиарда фунтов, которые он дал клубу в долг через материнскую компанию Fordstam Limited.

Заключение сделки по продаже клуба находится под вопросом, поскольку последнее слово при выборе покупателя остаeтся за Абрамовичем.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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