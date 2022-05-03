Абрамович требует от «Челси» 1,5 миллиарда, которые дал в долг. Продажа клуба на грани срыва

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шейхи знают...
Сделка по продаже «Челси» находится на грани срыва.
По информации Sky Sports, владелец клуба Роман Абрамович требует от клуба 1,5 миллиарда фунтов, которые он дал клубу в долг через материнскую компанию Fordstam Limited.
Заключение сделки по продаже клуба находится под вопросом, поскольку последнее слово при выборе покупателя остаeтся за Абрамовичем.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
- В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.
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