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Абрамович требует от «Челси» 1,5 миллиарда, которые дал в долг. Продажа клуба на грани срыва

Сделка по продаже «Челси» находится на грани срыва.

По информации Sky Sports, владелец клуба Роман Абрамович требует от клуба 1,5 миллиарда фунтов, которые он дал клубу в долг через материнскую компанию Fordstam Limited.

Заключение сделки по продаже клуба находится под вопросом, поскольку последнее слово при выборе покупателя остаeтся за Абрамовичем.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • В марте АПЛ отстранила россиянина от управления клубом.

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Источник: Sky Sports

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03.05.2022 23:47
Комментарии1
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    Рейтинг: +63102

    portero 16 минут назад

    вкладывайте вороватые чинуши и олигархи в нАнглию вас так же обуют...
    шейхи знают...

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