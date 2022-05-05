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«Црвена Звезда» подтвердила интерес к Дзюбе

5 мая 2022, 22:07
9

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о желании клуба заполучить форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», – сказал Терзич.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Европа Зенит Црвена Звезда Дзюба Артем
Комментарии (9)
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kostilio
1651777808
че ну вот,а говорили про АПЛ,всего лишь Сербия))))
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Dr.Metal
1651778670
С его помощью, извините, вы и в лигу Европы не выйдете. Дзюба, при всем уважении, вылазил последние сезонов 5 за счёт Халков и прочих легионеров. Голы забивались лишь отскоком от его попы или головы случайно. Сам он уже давно мало чего решает. Нужно отдать должное легионерам зенита
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Fusballer
1651779405
К Черчесову в Ференцварош надо.
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DeStar
1651781398
ну.. европа прямо "жирная"
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Таврида
1651781815
Он хотел бы жить на Олд Траффорде И с Роналду делиться секретами. А он просто игрок Зенита, И он в общем играл то в сборной, кстати, но... Црвена Звезда!!!
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DOCTOR PENALTY
1651782645
Газпром стал спонсором "ЦЗ"?.. А заодно ещё избавляется от непрофильного актива.
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Томик
1651792380
Говорят, что они уже даже у команды - побратима заказали шкафчик Быстрова, чтобы гениальному игроку было легче привыкать к новой обстановке, вспоминая былые годы.
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portero
1651796358
Дзюбины запросы по деньгам они не потянут...
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