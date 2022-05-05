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«Црвена Звезда» подтвердила интерес к Дзюбе

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о желании клуба заполучить форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», – сказал Терзич.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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05.05.2022 22:07
Комментарии7
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    Рейтинг: +22766

    DOCTOR PENALTY 37 минут назад

    Газпром стал спонсором "ЦЗ"?.. А заодно ещё избавляется от непрофильного актива.

    0
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    Рейтинг: +87

    Таврида 50 минут назад

    Он хотел бы жить на Олд Траффорде
    И с Роналду делиться секретами.
    А он просто игрок Зенита,
    И он в общем играл то в сборной, кстати, но...
    Црвена Звезда!!!

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    Рейтинг: +11729

    DeStar 57 минут назад

    ну.. европа прямо "жирная"

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    Рейтинг: +13392

    Fusballer 1 час назад

    К Черчесову в Ференцварош надо.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1899

    Dr.Metal 1 час назад

    С его помощью, извините, вы и в лигу Европы не выйдете. Дзюба, при всем уважении, вылазил последние сезонов 5 за счёт Халков и прочих легионеров. Голы забивались лишь отскоком от его попы или головы случайно. Сам он уже давно мало чего решает. Нужно отдать должное легионерам зенита

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    Рейтинг: +113

    papa09 > Dr.Metal 1 час назад

    Пусть едет.Там его ждут новые приключения.

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    Рейтинг: +102

    kostilio 1 час назад

    че

    ну вот,а говорили про АПЛ,всего лишь Сербия))))






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