«Црвена Звезда» подтвердила интерес к Дзюбе

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Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о желании клуба заполучить форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», – сказал Терзич.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.
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