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Агент: «Сокращение бюджета «Спартака» не повлияет на работу Ваноли! Никаких проблем, все хорошо»

Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о сокращении клубного бюджета. Он не видит в этом проблемы для своего клиента.

«Предстоящее сокращение бюджета «Спартака» никак не повлияет на работу Паоло Ваноли в московской команде! У тренера не будет никаких проблем. Все хорошо, не стоит переживать», – сказал агент.

  • Планируется, что бюджет «Спартака» сократится к 2024 году на 50+ процентов.
  • Ваноли работает в клубе с зимы.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11342

    BRO_football 29 минут назад

    Оно и понятно. Экономить будут уж явно не на главном тренере.

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