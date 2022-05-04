Агент: «Сокращение бюджета «Спартака» не повлияет на работу Ваноли! Никаких проблем, все хорошо»

Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о сокращении клубного бюджета. Он не видит в этом проблемы для своего клиента.

«Предстоящее сокращение бюджета «Спартака» никак не повлияет на работу Паоло Ваноли в московской команде! У тренера не будет никаких проблем. Все хорошо, не стоит переживать», – сказал агент.

Планируется, что бюджет «Спартака» сократится к 2024 году на 50+ процентов.

Ваноли работает в клубе с зимы.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Вспомните все российские клубы за всю историю