Агент: «Сокращение бюджета «Спартака» не повлияет на работу Ваноли! Никаких проблем, все хорошо»

Оно и понятно. Экономить будут уж явно не на главном тренере.
Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о сокращении клубного бюджета. Он не видит в этом проблемы для своего клиента.
«Предстоящее сокращение бюджета «Спартака» никак не повлияет на работу Паоло Ваноли в московской команде! У тренера не будет никаких проблем. Все хорошо, не стоит переживать», – сказал агент.
- Планируется, что бюджет «Спартака» сократится к 2024 году на 50+ процентов.
- Ваноли работает в клубе с зимы.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
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