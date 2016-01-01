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Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на половину

Бюджет «Спартака» на 2023 год должен составить 8 миллиардов рублей. По сравнению с нынешним годом это сокращение на 30 процентов.

Планируется, что бюджет на 2024 год будет еще меньше – 4 миллиарда. Общее падение за два года составит 50+ процентов.

  • Нынешний бюджет клуба – 11 миллиардов рублей.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 10-й, но борется за Кубок России.
  • Последний официальный трофей завоеван «Спартаком» в 2017 году.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 21:39
Комментарии11
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    Рейтинг: +6448

    Semenycch 31 секунду назад

    Если это не вброс Спартаку будет трудно покупать профессиональных новичков.

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    Рейтинг: +19356

    Аvenger 14 минут назад

    Зарема отсосёт у Федуна процентов 70.

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    Рейтинг: +881

    сутулая собака и лисы > Аvenger 25 секунд назад

    чел, постарайся меньше думать о ху_ях.

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    Рейтинг: +86

    kostilio 31 минуту назад

    что большой бюджет,что сократят ,все равно команда в жопе,тут вопрос кто и как управляет,при грамотном управлении и при не большом бюджете можно быть в лидерах

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    Рейтинг: +7320

    R_a_i_n > kostilio 14 минут назад

    низя

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    Рейтинг: +616

    MichelWB > R_a_i_n 3 минуты назад

    А чего НИЗЯ, бюджет сокращать, быть в жопе или при небольшом бюджете быть в лидерах?

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    Рейтинг: +63286

    portero 41 минуту назад

    Так долго планировать в наше время нельзя, потому и идет минимальное, наихудший сценарий....
    Тут через пару месяцев неясно что будет, одни надежды остались....

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    Рейтинг: +1185

    Дубина 43 минуты назад

    Пускай
    газпром вливает народные МИЛЛИАРДЫ ради чемпионата России.
    У меня все!

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    Рейтинг: +16653

    Garrincha58 43 минуты назад

    подымут цену на бензин и ничего не сократится

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    Рейтинг: +272

    Stavr007 > Garrincha58 37 минут назад

    кто там заправляться будет, итак 50+ рублей за литр

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    Рейтинг: +31484

    VVM1964 > Garrincha58 18 минут назад

    Лукойл не монополист в отличии от Газпрома .

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