Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на половину

Бюджет «Спартака» на 2023 год должен составить 8 миллиардов рублей. По сравнению с нынешним годом это сокращение на 30 процентов.

Планируется, что бюджет на 2024 год будет еще меньше – 4 миллиарда. Общее падение за два года составит 50+ процентов.

Нынешний бюджет клуба – 11 миллиардов рублей.

Сейчас команда идет в РПЛ 10-й, но борется за Кубок России.

Последний официальный трофей завоеван «Спартаком» в 2017 году.

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