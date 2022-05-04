Зеленов – о возможном увольнении Ваноли из «Спартака»: «Полная ерунда»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг новость о возможной смене главного тренера.
Сообщалось, что Паоло Ваноли может покинуть пост, а среди кандидатов на замену итальянцу числятся Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Андрей Талалаев («Ахмат») и Михаил Галактионов (молодежная сборная России).
«Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать – он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается», – сказал Зеленов.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
- Он сменил уволенного Руя Виторию.
- Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»