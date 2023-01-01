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Зеленов – о возможном увольнении Ваноли из «Спартака»: «Полная ерунда»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг новость о возможной смене главного тренера.

Сообщалось, что Паоло Ваноли может покинуть пост, а среди кандидатов на замену итальянцу числятся Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Андрей Талалаев («Ахмат») и Михаил Галактионов (молодежная сборная России).

«Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать – он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается», – сказал Зеленов.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.
  • Он сменил уволенного Руя Виторию.
  • Команда идет на 10-м месте в РПЛ, зато дошла до 1/2 финала Кубка России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12266

    playsh 1 час назад

    Ваноли кубок России задумал взять,а затем у Зени и Суперкубок забрать,вот тогда и поговорим...

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  • ...
    Рейтинг: +2486

    acor94 3 часа назад

    Про руя тоже так говорили))

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