«Спартак» может уволить Ваноли, кандидаты на замену – Осинькин, Талалаев и Галактионов

«Спартак» может в скором времени сменить главного тренера.

Будущее Паоло Ваноли в московском клубе находится под вопросом из-за результатов команды и урезания бюджета на следующий сезон.

В случае отставки итальянца «Спартак» будет выбирать между тремя российскими специалистами:

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