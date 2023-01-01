«Спартак» может уволить Ваноли, кандидаты на замену – Осинькин, Талалаев и Галактионов

В Спартаке все тренеры становятся физруками, пока не сбегут.
«Спартак» может в скором времени сменить главного тренера.
Будущее Паоло Ваноли в московском клубе находится под вопросом из-за результатов команды и урезания бюджета на следующий сезон.
В случае отставки итальянца «Спартак» будет выбирать между тремя российскими специалистами:
- Игорь Осинькин («Крылья Советов»);
- Андрей Талалаев («Ахмат»);
- Михаил Галактионов (молодежная сборная России).
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