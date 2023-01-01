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«Спартак» может уволить Ваноли, кандидаты на замену – Осинькин, Талалаев и Галактионов

«Спартак» может в скором времени сменить главного тренера.

Будущее Паоло Ваноли в московском клубе находится под вопросом из-за результатов команды и урезания бюджета на следующий сезон.

В случае отставки итальянца «Спартак» будет выбирать между тремя российскими специалистами:

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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Сегодня, 11:58
Комментарии22
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    Рейтинг: +606

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    В Спартаке все тренеры становятся физруками, пока не сбегут.

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    Рейтинг: +12266

    playsh 2 часа назад

    Очередной бред сивой кобылы,который,очевидно,никогда не закончится.Иначе где брать темы для обсуждений,ведь поговорить больше не о чем...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +137

    Azenkur 2 часа назад

    А Григорян не рассматривается?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1666

    gor77 2 часа назад

    Бомбардир!
    Потом оправдываться же не будете.))) Зачем же враньём заниматься?((((
    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб не рассматривает кандидатов на замену Паоло Ваноли на посту главного тренера клуба.
    — Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать — он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается, — заявил Зеленов журналистам.

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    Рейтинг: +22763

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Наконец-то, Спартак стал рассматривать нормальных тренеров. Но, всё-таки, лучший вариант на сегодняшний день - В.Г.Карпин.

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    Рейтинг: +7307

    R_a_i_n > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Это самый приемлемый вариант из отечественный тренеров скажем так.

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    Рейтинг: +3755

    serppion > DOCTOR PENALTY 38 минут назад

    Только не Карпин! Дело принципа. Валерка зол на Спартак и дерет его как бык овечку.

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    Рейтинг: +2824

    Enter2006 2 часа назад

    Талалаева в тренеры Спартака?) Аха-ха-хааа! Нет уж, пусть будет "экспертом Матч ТВ"

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    Рейтинг: +760

    O-kolesov 2 часа назад

    Не надоело народ смешить?

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    Рейтинг: +22414

    JTherry 2 часа назад

    хз, насколько можно доверять инфе Вани Карпова, соврет - недорого возьмет... тем более - протеже Заремы-Камоцци, помощник Конте и в общем странный ГТ... да и Зеленов не подтверждает...(

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    Рейтинг: +24188

    bset 3 часа назад

    Дайте Ваноли поработать!!!

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    Рейтинг: +10661

    alex1951 3 часа назад

    Ваноли и уволить?! Да чьто это там,Зарема Федуновна савсем с ума посхадила?
    Ваноли ,намедни ,признался ,шо дух спартаковский в него вселился и пользуется им везде....и такие фейки мы читать обязаны?

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    Рейтинг: +14737

    ilichkadr > alex1951 3 часа назад

    Похоже, что дух вселился не здоровый. Карты таро раскинула намедни, а там засада!

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    Рейтинг: +13388

    Fusballer > alex1951 2 часа назад

    Возможно волосы перестал мыть.

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