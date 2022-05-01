«Зенит»: «Передадим золотые медали Ракицкому и Азмуну»

Бывшие игроки «Зенита» Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун получат очередное золото РПЛ. Они покинули команду по ходу сезона.

«Зенит» передаст золотую медаль за чемпионство в Российской Премьер-лиге Сердару Азмуну и Ярославу Ракицкому. Также золотые медали получат все игроки, входившие в заявку на сезон и проведшие хотя бы минуту на поле», – сообщили в «Зените».

«Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.

Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

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