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«Зенит»: «Передадим золотые медали Ракицкому и Азмуну»

Бывшие игроки «Зенита» Ярослав Ракицкий и Сердар Азмун получат очередное золото РПЛ. Они покинули команду по ходу сезона.

«Зенит» передаст золотую медаль за чемпионство в Российской Премьер-лиге Сердару Азмуну и Ярославу Ракицкому. Также золотые медали получат все игроки, входившие в заявку на сезон и проведшие хотя бы минуту на поле», – сообщили в «Зените».

  • «Зенит» оформил чемпионство за 3 тура до финиша РПЛ.
  • Чемпионским для «Зенита» стал матч против «Локомотива» (3:1).
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1809

    Беспонтий 25 минут назад

    ярика однозначно заставят отказаться от награды

    по семейным причинам

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