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Почеттино: «Я и Мбаппе останемся в «ПСЖ»? Мои слова вырвали из контекста»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино объяснил свое заявление о будущем форварда Килиана Мбаппе.

Ранее аргентинец сказал: «Я и Мбаппе на 100% остаемся в «ПСЖ» на следующий сезон».

«Я очень устал от этих вопросов. Меня спросили, какая вероятность на сегодняшний день? На сегодняшний день мы остаемся со стопроцентной вероятностью. Но это вырвали из контекста. Как и всегда», – сказал Почеттино.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • «Реал» – главный претендент на 23-летнего француза.
  • В этом сезоне нападающий забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

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Источник: RMC Sport

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