УЕФА на следующей неделе продлит отстранение российских клубов и сборных («Чемпионат»)

Решение о продлении дисквалификации российских команд в турнирах под эгидой УЕФА планируют принять на следующей неделе.
При этом возможность исключения РФС из организации сейчас не обсуждается.
«Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной.
На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.
Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», – сообщил источник «Чемпионата».
- УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.
- Аналогичное решение приняла и ФИФА.
Вспомните все российский клубы за всю историю
Источник: «Чемпионат»