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  • УЕФА на следующей неделе продлит отстранение российских клубов и сборных («Чемпионат»)

УЕФА на следующей неделе продлит отстранение российских клубов и сборных («Чемпионат»)

30 апреля 2022, 10:26
26

Решение о продлении дисквалификации российских команд в турнирах под эгидой УЕФА планируют принять на следующей неделе.

При этом возможность исключения РФС из организации сейчас не обсуждается.

«Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной.

На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.

Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», – сообщил источник «Чемпионата».

  • УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.
  • Аналогичное решение приняла и ФИФА.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (26)
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"supermax"
1651305445
больше бы удивило если б не продлили...уефашные зассыхи пусть сами с собой играются в свою толерантность
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Enter2006
1651308268
Сосущие кое что у США, провокаторов, которые десятками лет делают во йны по всему миру для своих амбиций, а все делают вид что не видят реального инициатора этих войн.
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vladimir-7
1651308678
УЕФА и ФИФА назвали бы официальную формулировку причины отстранения наших клубов и сборной России и обосновали бы, что это спортивный принцип их отстранения.
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portero
1651308827
Ктоб сомневался...
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cheser1970
1651310996
да пох.. кто помнит английский футбол 5 лет не играл в турнирах и мы всё переживём мы РОССИЯ
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olebar73
1651316395
Да не будет нигде никаго футбола.Ни еврокубков,ни ЧМ.Во время мировых войн не до них.Вот чудики,ядерная ***** на пороге,в дверь стучит,а они о соревнованиях русских в ногомяче беспокоятся.
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KPCC-SPB
1651317613
Великий Зенит - Чемпион! сегодня оформим официально, поимеем проводниц во все пихательные
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1651320679
Газпром может дальше утешать себя за спонсорство УЕФА и получить расплату за неумело потраченные деньги.
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Garrincha58
1651324418
пусть засунут себе эти санкции в одно место, чифир говорит одно, а всё делается наоборот может уёфой правит не он, а кто из лужайки Б Д
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житель СПб
1651379169
Надо учиться грамотно и больно отвечать - за нарушение правил, за нарушение спортивных принципов и равноправия государств: США - ничего, Украине за 8 лет - ничего, НАТО за уничтожение Сербии - ничего... Надо продумывать и применять экономические и политические меры. Возбуждать УД против функционеров спортивных (за разжигание розни); ни в коем случае ничего не платить; требовать возврата уплаченного и т.п. Почему не делаем - да всем понятно, почему... Только поэтому Россию и оскорбляют. При этом из страха перед возмездием - обоснованным, правовым - говорят такие пустые слова.
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