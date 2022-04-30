УЕФА на следующей неделе продлит отстранение российских клубов и сборных («Чемпионат»)

Решение о продлении дисквалификации российских команд в турнирах под эгидой УЕФА планируют принять на следующей неделе.

При этом возможность исключения РФС из организации сейчас не обсуждается.

«Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной.

На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.

Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», – сообщил источник «Чемпионата».

УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.

Аналогичное решение приняла и ФИФА.

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