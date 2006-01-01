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УЕФА на следующей неделе продлит отстранение российских клубов и сборных («Чемпионат»)

Решение о продлении дисквалификации российских команд в турнирах под эгидой УЕФА планируют принять на следующей неделе.

При этом возможность исключения РФС из организации сейчас не обсуждается.

«Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной.

На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее.

Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА», – сообщил источник «Чемпионата».

  • УЕФА отстранил российские клубы и сборные 28 февраля.
  • Аналогичное решение приняла и ФИФА.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 10:26
Комментарии13
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    Рейтинг: +249

    cheser1970 1 час назад

    да пох.. кто помнит английский футбол 5 лет не играл в турнирах и мы всё переживём мы РОССИЯ

    0
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    Рейтинг: +11698

    DeStar 1 час назад

    ну.. такое. Хз, сложный вопрос если честно. С одной стороны - .. не особо то есть причины для этого, ну дали раз бан, нахрена на второй сезон так делать.
    А с другой стороны им уже и заднюю сложно включить я так понимаю - "соседи" не поймут

    0
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    Рейтинг: +62801

    portero 1 час назад

    Ктоб сомневался...

    1
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    Рейтинг: +24522

    vladimir-7 1 час назад

    УЕФА и ФИФА назвали бы официальную формулировку причины отстранения наших клубов и сборной России и обосновали бы, что это спортивный принцип их отстранения.

    3
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    Рейтинг: +548

    Forvard47 > vladimir-7 1 час назад

    В*Й*А НА ВОСТОКЕ ЕВРОПЫ!!!

    0
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    Рейтинг: +70

    MU_Fan#1 > Forvard47 1 час назад

    В О Й Н А)

    0
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    Рейтинг: +24522

    vladimir-7 > Forvard47 1 час назад

    Хотел от НИХ услышать и получить ИХ обоснование об отстранении по спортивному принципу, а они молчат.

    0
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    Рейтинг: +1067

    Lilipyt > Forvard47 51 минуту назад

    8 лет уже идет не видел чтобы Украину отстранили

    2
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    Рейтинг: +2773

    Enter2006 2 часа назад

    Сосущие кое что у США, провокаторов, которые десятками лет делают во йны по всему миру для своих амбиций, а все делают вид что не видят реального инициатора этих войн.

    3
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    Рейтинг: +3830

    tarasofka 2 часа назад

    а если через месяц всё закончится, то что они будут делать?

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    Рейтинг: +1003

    САНЁК17 2 часа назад

    Обидно однако

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    Рейтинг: +14034

    Barmaleushka 2 часа назад

    У.Е.фа и Фифа хотят отстранить российские клубы от участия в Чемпионате России .

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    Рейтинг: +9695

    "supermax" 2 часа назад

    больше бы удивило если б не продлили...уефашные зассыхи пусть сами с собой играются в свою толерантность

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