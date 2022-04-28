Гасилин: «Евсеев – это ужас, а не тренер! Как и Луческу»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о главном тренере «Шинника» Вадиме Евсееве.

– Евсеева в моeм топе тренеров никогда не будет. Как и Луческу. Это ужас, а не тренер! Пусть меня потом будут все хейтить, что он дольше всех тренирует и всe прочее. Но это так.

— Почему не сложились отношения с Евсеевым?

— Как бы я ни тренировался, он просто не давал шанса. При этом ничего не объяснял. Сколько я против него ни играл, всегда хотел ему забить. Помню, в 2019 году «Томь» и «Уфа» играли стыки за выход в РПЛ, и я тогда забил. Это было очень принципиально.

Нет, я не скажу, что Евсеев — плохой тренер, игрок так вообще был супер. Но просто не мой человек.

Тест: назовите все российские клубы