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Гасилин: «Евсеев – это ужас, а не тренер! Как и Луческу»

28 апреля 2022, 18:43
10

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о главном тренере «Шинника» Вадиме Евсееве.

– Евсеева в моeм топе тренеров никогда не будет. Как и Луческу. Это ужас, а не тренер! Пусть меня потом будут все хейтить, что он дольше всех тренирует и всe прочее. Но это так.

— Почему не сложились отношения с Евсеевым?

— Как бы я ни тренировался, он просто не давал шанса. При этом ничего не объяснял. Сколько я против него ни играл, всегда хотел ему забить. Помню, в 2019 году «Томь» и «Уфа» играли стыки за выход в РПЛ, и я тогда забил. Это было очень принципиально.

Нет, я не скажу, что Евсеев — плохой тренер, игрок так вообще был супер. Но просто не мой человек.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: канал «Динамо» в «Яндекс.Дзен»
Россия. Премьер-лига Зенит Гасилин Алексей Луческу Мирча Евсеев Вадим
Комментарии (10)
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Fusballer
1651161023
Ещё один)))
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zarsm
1651161130
Это ужас, а не тренер! Нет, я не скажу, что Евсеев — плохой тренер БиполярОЧКА
Ответить
ArReal
1651161305
Конечно ужас - он и сам про себя так говорил - У него же нет буквы "Р" в имени и и он не козерог!"
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kostilio
1651164285
этот то от куда взялся
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serglider
1651167682
Не мой человек... Футболеры перлы все смешнее и смешнее придумывают))) Не твой тренер... так иди играть в другой клуб, что ты сидишь на скамейке и ноешь? Если ты классный игрок, тебя любой клуб с распростертыми руками возьмет.
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Серёга-Динамовец
1651169306
А кто такой этот Гасилин, вот честно, первый раз слышу эту фамилию
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portero
1651171371
Что-то у чепушилы все тренеры плохие, наверное сам говнищеее...
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zigbert
1651216285
Настоящий балабол. Не нравится тренер иди к другому. Даже Луческу, которого многие считали нытиком, доказал находясь в киевском Динамо, что умеет работать.
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