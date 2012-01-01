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Гасилин: «Евсеев – это ужас, а не тренер! Как и Луческу»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о главном тренере «Шинника» Вадиме Евсееве.

– Евсеева в моeм топе тренеров никогда не будет. Как и Луческу. Это ужас, а не тренер! Пусть меня потом будут все хейтить, что он дольше всех тренирует и всe прочее. Но это так.

— Почему не сложились отношения с Евсеевым?

— Как бы я ни тренировался, он просто не давал шанса. При этом ничего не объяснял. Сколько я против него ни играл, всегда хотел ему забить. Помню, в 2019 году «Томь» и «Уфа» играли стыки за выход в РПЛ, и я тогда забил. Это было очень принципиально.

Нет, я не скажу, что Евсеев — плохой тренер, игрок так вообще был супер. Но просто не мой человек.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: канал «Динамо» в «Яндекс.Дзен»

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Сегодня, 18:43
Комментарии10
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    Рейтинг: +2047

    serglider 25 минут назад

    Не мой человек... Футболеры перлы все смешнее и смешнее придумывают))) Не твой тренер... так иди играть в другой клуб, что ты сидишь на скамейке и ноешь? Если ты классный игрок, тебя любой клуб с распростертыми руками возьмет.

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    Рейтинг: +1885

    DMитрий 27 минут назад

    Просто личные обидки. Фраза "Но просто не мой человек", это подтверждает. Так возможно и ты не его игрок.

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    Рейтинг: +53

    kostilio 1 час назад

    этот то от куда взялся

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    Рейтинг: +13290

    Fusballer > kostilio 1 час назад

    Чемпион Европы 2013 года среди юношей!

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    Рейтинг: +580

    Suvorov51 1 час назад

    Как только. что то связано с бомжами. я понимаю что это вонь. ну одним словом помойка

    2
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    Рейтинг: +13967

    Barmaleushka > Suvorov51 29 минут назад

    Помойка - это то , откуда ты жрёшь .

    0
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    Рейтинг: +5070

    AtticusFinch 2 часа назад

    Конечно ужас - он и сам про себя так говорил - У него же нет буквы "Р" в имени и и он не козерог!"

    0
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    Рейтинг: +1328

    zarsm 2 часа назад

    Это ужас, а не тренер!
    Нет, я не скажу, что Евсеев — плохой тренер
    БиполярОЧКА

    2
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    Рейтинг: +13290

    Fusballer > zarsm 2 часа назад

    Вскружило голову от успехов парню))

    0
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    Рейтинг: +13290

    Fusballer 2 часа назад

    Ещё один)))

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