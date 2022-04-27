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«Ювентус» может отпустить МакКенни в «Атлетико» в обмен на Морату

«Ювентус» намерен провести переговоры с «Атлетико» об обмене футболистами во время летнего трансферного окна.

Туринский клуб хочет сохранить в составе арендованного нападающего Альваро Морату.

«Ювентус» не готов платить 35 миллионов евро за выкуп испанца, поэтому предложит альтернативу – полузащитника Уэстона МакКенни с доплатой.

23-летний американец мог бы заменить в составе «Атлетико» Эктора Эрреру, который собирается уехать в МЛС по окончании сезона.

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Источник: Mundo Deportivo

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