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Эмери: «Дома «Вильярреал» будет проверять «Ливерпуль» на прочность гораздо чаще»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги проигранного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

  • Англичане дома выиграли со счетом 2:0.
  • Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.

«В полуфинале тебя ждут такие вот мощные соперники, как «Ливерпуль», и зачастую – в великолепной форме. Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили.

Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, в обороне, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. На «Ла-Керамике» все будет совсем иначе: мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще.

Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм.

Они заслужили эти голы. Это плохой результат для нас, но дома постараемся сыграть лучше», – сказал Эмери.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +1624

    Maxi_7 17 минут назад

    Гораздо чаще, это он имеет ввиду что будет одна или две атаки на ворота Ливера в этот раз? Потому, что вчера их было 0).

    0
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  • ...
    Рейтинг: +62656

    portero 1 час назад

    Всё может быть, но Ливер посильнее...

    0
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