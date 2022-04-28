Эмери: «Дома «Вильярреал» будет проверять «Ливерпуль» на прочность гораздо чаще»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги проигранного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Англичане дома выиграли со счетом 2:0.

Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.

«В полуфинале тебя ждут такие вот мощные соперники, как «Ливерпуль», и зачастую – в великолепной форме. Хотели победить, взять игру под свой контроль, но нам этого не позволили.

Мы никак не могли забежать за спину, сопротивлялись, как только могли, в обороне, чтобы и в ответной встрече были какие-то варианты. На «Ла-Керамике» все будет совсем иначе: мы будем проверять соперника на прочность гораздо чаще.

Мы хорошо оборонялись в первом тайме, но возможностей для контратак у нас практически не было. То же самое можно сказать про второй тайм.

Они заслужили эти голы. Это плохой результат для нас, но дома постараемся сыграть лучше», – сказал Эмери.

Вспомните все российские клубы за всю историю