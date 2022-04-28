Клопп – о победе над «Вильярреалом»: «Все сложилось удачно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Англичане дома выиграли со счетом 2:0.

Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.

«Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Все сложилось удачно.

Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый», – сказал Клопп.

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