Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

Клопп – о победе над «Вильярреалом»: «Все сложилось удачно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

  • Англичане дома выиграли со счетом 2:0.
  • Ответная встреча состоится 3 мая в Испании.

«Мы хорошо двигались в первом тайме. Нужно было сохранять положительный настрой и мышление. Все сложилось удачно.

Теперь поедем в гости к «Вильяреалу» и постараемся выйти в финал. Нужно сохранять полную боевую готовность и стопроцентный настрой, чтобы провести ответный матч так же, как первый», – сказал Клопп.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию на «Энфилде» в 1/2 финала еврокубков до 19 матчей
Дзюба – после гола Мане «Вильярреалу» Эмери: «Давай, «Ливерпуль», дави» 14
Эмери: «Дома «Вильярреал» будет проверять «Ливерпуль» на прочность гораздо чаще» 2
Источник: сайт УЕФА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:21
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11