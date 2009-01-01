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Дзюба – после гола Мане «Вильярреалу» Эмери: «Давай, «Ливерпуль», дави»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба болел за «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

Россиянин эмоционально отреагировал на второй гол в игре, автором которого стал Садио Мане.

«Давай, «Ливерпуль», дави, блин, красавцы! Финал «Ливерпуль» – «Реал» было бы круто», – сказал Дзюба в соцсетях.

  • Ответная встреча «Ливерпуля» и «Вильярреала» состоится 3 мая в Испании.
  • В другом полуфинале ЛЧ «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», в первом матче победили англичане (4:3).
  • «Вильярреал» возглавляет Унаи Эмери. В 2012 году тренер работал с Дзюбой в «Спартаке», у них был конфликт.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 09:17
Комментарии15
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    Рейтинг: +1741

    VGreen 3 минуты назад

    Громкий заголовок, направленный на тему "тренеришки". Но вся суть просто в том, что Дзюба болеет за Ливерпуль - он не раз это говорил

    0
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    Рейтинг: +13270

    Fusballer 4 минуты назад

    Ахаха. Как бы ни сложилось это противостояние - Эмери молодец. Довел клуб второго эшелона, а то и третьего, до полуифнада ЛЧ. Это весьма достойно. А игрочишка может вспомнить разве что противостояние с великим Мальмё. И то выигранным благодаря судейке.

    1
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    Рейтинг: +265

    Ollegator 12 минут назад

    То есть человек уже выиграл после дзюбы кучу трофеев, дошёл до полуфинала ЛЧ, а рукоблуд все равно показуху устраивает из своего к нему отношения?)
    Это уже даже не смешно, а грустно, когда на столько нет мозгов..

    3
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    Рейтинг: +1741

    VGreen > Ollegator 6 минут назад

    Не надо преувеличивать и поддаваться на громкие заголовки - Дзюба всегда говорил что болеет за Ливерпуль

    0
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    Рейтинг: +393

    SLADE2019 24 минуты назад

    А еще круче, если финал был Мансити-Вильярреал. Но это вряд ли. А на Мансити-Ливерпуль можно поставить.

    1
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    Рейтинг: +1970

    spam2009 30 минут назад

    Давай Ливерпуль, дави, а я пока передерну на тренеришку

    2
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    Рейтинг: +9671

    "supermax" 37 минут назад

    ну не будет же рукоблуд болеть за Эмери, который уже неоднократно показал кто из них тренеришка, а кто игрочишка

    4
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    Рейтинг: +1741

    VGreen > "supermax" 5 минут назад

    Дзюба всегда говорил что болеет за Ливерпуль

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    Рейтинг: +9671

    "supermax" > VGreen 1 минуту назад

    а тут еще и такой повод напомнить об этом))

    0
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    Рейтинг: +873

    xkixerx 1 час назад

    Обидно рукоблуду, что тренеришка Вильяреал в полу-финал вывел....

    8
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    Рейтинг: +1038

    Дубина > xkixerx 1 час назад

    Бомжам такое и не снилось)))

    6
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    Рейтинг: +4184

    mopecekca > xkixerx 44 минуты назад

    согласен, это ему как серпом по яйцам)

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    Рейтинг: +7747

    piligrim1986 1 час назад

    вот это новость, етить твою мать! прям на первую полосу

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    Рейтинг: +9671

    "supermax" > piligrim1986 36 минут назад

    требуем!

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    Рейтинг: +393

    SLADE2019 > piligrim1986 36 минут назад

    Полностью согласен. Новость супер!

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