Дзюба – после гола Мане «Вильярреалу» Эмери: «Давай, «Ливерпуль», дави»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба болел за «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

Россиянин эмоционально отреагировал на второй гол в игре, автором которого стал Садио Мане.

«Давай, «Ливерпуль», дави, блин, красавцы! Финал «Ливерпуль» – «Реал» было бы круто», – сказал Дзюба в соцсетях.

Ответная встреча «Ливерпуля» и «Вильярреала» состоится 3 мая в Испании.

В другом полуфинале ЛЧ «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», в первом матче победили англичане (4:3).

«Вильярреал» возглавляет Унаи Эмери. В 2012 году тренер работал с Дзюбой в «Спартаке», у них был конфликт.

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