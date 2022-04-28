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  • Дзюба – после гола Мане «Вильярреалу» Эмери: «Давай, «Ливерпуль», дави»

Дзюба – после гола Мане «Вильярреалу» Эмери: «Давай, «Ливерпуль», дави»

28 апреля 2022, 09:17
22

Форвард «Зенита» Артем Дзюба болел за «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

Россиянин эмоционально отреагировал на второй гол в игре, автором которого стал Садио Мане.

«Давай, «Ливерпуль», дави, блин, красавцы! Финал «Ливерпуль» – «Реал» было бы круто», – сказал Дзюба в соцсетях.

  • Ответная встреча «Ливерпуля» и «Вильярреала» состоится 3 мая в Испании.
  • В другом полуфинале ЛЧ «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», в первом матче победили англичане (4:3).
  • «Вильярреал» возглавляет Унаи Эмери. В 2012 году тренер работал с Дзюбой в «Спартаке», у них был конфликт.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ливерпуль Вильярреал Зенит Дзюба Артем
Комментарии (22)
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piligrim1986
1651128070
вот это новость, етить твою мать! прям на первую полосу
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xkixerx
1651128844
Обидно рукоблуду, что тренеришка Вильяреал в полу-финал вывел....
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"supermax"
1651130653
ну не будет же рукоблуд болеть за Эмери, который уже неоднократно показал кто из них тренеришка, а кто игрочишка
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spam2009
1651131066
Давай Ливерпуль, дави, а я пока передерну на тренеришку
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SLADE2019
1651131426
А еще круче, если финал был Мансити-Вильярреал. Но это вряд ли. А на Мансити-Ливерпуль можно поставить.
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Ollegator
1651132175
То есть человек уже выиграл после дзюбы кучу трофеев, дошёл до полуфинала ЛЧ, а рукоблуд все равно показуху устраивает из своего к нему отношения?) Это уже даже не смешно, а грустно, когда на столько нет мозгов..
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Fusballer
1651132622
Ахаха. Как бы ни сложилось это противостояние - Эмери молодец. Довел клуб второго эшелона, а то и третьего, до полуифнада ЛЧ. Это весьма достойно. А игрочишка может вспомнить разве что противостояние с великим Мальмё. И то выигранным благодаря судейке.
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VGreen
1651132666
Громкий заголовок, направленный на тему "тренеришки". Но вся суть просто в том, что Дзюба болеет за Ливерпуль - он не раз это говорил
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nik55
1651136620
у бревна мозгов нет---только труха
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aaaaahhhh
1651155630
Давай Артемка дрочи. Мерзость тупорылая.
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