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Радимов: «По матчу «Сити» – «Реал» мы поняли, кто получит «Золотой мяч»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:3) понял, кто получит очередной «Золотой мяч». По мнению спикера, обладателем станет форвард испанцев Карим Бензема.

«Думаю, мы сегодня поняли, кто станет обладателем «Золотого мяча». Да, думаю, это Бензема. Насколько я знаю, этот приз в нынешнем сезоне будет вручаться в октябре, а не декабре. Полагаю, опередить Бензема будет невозможно», – сказал Радимов.

  • Бензема вышел на 1-е место в гонке бомбардиров ЛЧ с 14 голами.
  • Француз впервые в карьере забил 40 голов за сезон.
  • Он первый иностранец, сыгравший 600 матчей за «Реал».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15555

    Cleaner 5 минут назад

    Золотой Мяч получит МЕССИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...)))

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    Рейтинг: +5070

    AtticusFinch 23 минуты назад

    Радимов что-то понял? это что-то новенькое))

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