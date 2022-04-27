Радимов: «По матчу «Сити» – «Реал» мы поняли, кто получит «Золотой мяч»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:3) понял, кто получит очередной «Золотой мяч». По мнению спикера, обладателем станет форвард испанцев Карим Бензема.
«Думаю, мы сегодня поняли, кто станет обладателем «Золотого мяча». Да, думаю, это Бензема. Насколько я знаю, этот приз в нынешнем сезоне будет вручаться в октябре, а не декабре. Полагаю, опередить Бензема будет невозможно», – сказал Радимов.
- Бензема вышел на 1-е место в гонке бомбардиров ЛЧ с 14 голами.
- Француз впервые в карьере забил 40 голов за сезон.
- Он первый иностранец, сыгравший 600 матчей за «Реал».
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Источник: «Матч ТВ»