Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

Фомин: «Больше всего волновался, когда бил пенальти Беленову»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, кому из вратарей сложнее бить пенальти.

— Что такое «человек, идущий бить пенальти»? В вашем случае.

— Пока не приходилось бить пенальти, чтобы счет был 3:0, 4:0. Всегда такой счет, что нужно поставить точку или сделать свое дело. Я всегда подхожу к пробитию пенальти с мыслью, что надо забить гол и не подвести команду и партнеров, которые доверяют.

— В первом круге один из голов ЦСКА вы забили с пенальти Акинфееву. Было ли какое-то волнение. Думали ли вы об этом и как это все происходит?

— Конечно, думал. Стараюсь анализировать игры вратарей. Больше всего волнения было, когда бил Беленову из «Уфы». Мы с ним тренировали пенальти, когда я был в «Уфе». И вот помню, что ему было очень волнительно и психологически труднее пробивать.

  • Фомин провел 25 матчей в сезоне РПЛ, забил 9 голов (6 – с пенальти).
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

Тест: назовите все российские клубы

Новости по теме
Фомин: «Алания» показывает веселый футбол. Сыграть против них будет интересно»
Агент Фомина: «По Даниилу было прощупывание почвы из Италии и Германии» 4
Фомин реализовал 22-й пенальти в карьере из 22 попыток. Он забил своему бывшему клубу «Краснодару» 5
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:55
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11