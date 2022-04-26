Фомин: «Больше всего волновался, когда бил пенальти Беленову»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, кому из вратарей сложнее бить пенальти.

— Что такое «человек, идущий бить пенальти»? В вашем случае.

— Пока не приходилось бить пенальти, чтобы счет был 3:0, 4:0. Всегда такой счет, что нужно поставить точку или сделать свое дело. Я всегда подхожу к пробитию пенальти с мыслью, что надо забить гол и не подвести команду и партнеров, которые доверяют.

— В первом круге один из голов ЦСКА вы забили с пенальти Акинфееву. Было ли какое-то волнение. Думали ли вы об этом и как это все происходит?

— Конечно, думал. Стараюсь анализировать игры вратарей. Больше всего волнения было, когда бил Беленову из «Уфы». Мы с ним тренировали пенальти, когда я был в «Уфе». И вот помню, что ему было очень волнительно и психологически труднее пробивать.

Фомин провел 25 матчей в сезоне РПЛ, забил 9 голов (6 – с пенальти).

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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