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Вальверде: «Когда надеваешь форму «Реала», ты обязан выигрывать все»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити».

«У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам. Когда ты надеваешь форму «Реала», обязан выигрывать все.

«Манчестер Сити» – прекрасный клуб. В таких матчах многое зависит от нервов и твоей головы. В «Реале» мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях», – сказал Вальверде.

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Источник: сайт УЕФА

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