Вальверде: «Когда надеваешь форму «Реала», ты обязан выигрывать все»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити».
«У нас есть характер, а молодежь привносит свой весомый вклад, в том числе благодаря опытным игрокам. Когда ты надеваешь форму «Реала», обязан выигрывать все.
«Манчестер Сити» – прекрасный клуб. В таких матчах многое зависит от нервов и твоей головы. В «Реале» мы готовы оказываться в хороших и не самых хороших ситуациях», – сказал Вальверде.
- Сегодня команды встретятся в Манчестере.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Начало – в 22:00 по Москве.
Тест: назовите все российские клубы
Источник: сайт УЕФА