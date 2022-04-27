Родриго: «Вся скамейка «Реала» знала, что Бензема пробьет пенальти «Манчестер Сити» паненкой»

Нападающий «Реала» Родриго прокомментировал пенальти своего партнера Карима Бензема в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:3). Француз пробил паненкой.

«Он делал это на тренировке, поэтому все на скамейке «Реала» знали, что будет паненка», – сказал Родриго.

Бензема вышел на 1-е место в гонке бомбардиров ЛЧ с 14 голами.

Француз впервые в карьере забил 40 голов за сезон.

Он первый иностранец, сыгравший 600 матчей за «Реал».

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