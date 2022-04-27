Аршавин: «В обороне у «Манчестер Сити» и «Реала» было безобразно»

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:3). Россиянин недоволен обороной.

«В целом матч мне понравился. В обороне у обоих команд было безобразно, были видны юношеские ошибки, особенно со стороны футболистов «Манчестер Сити». Но для обороны этих двух команд это в принципе нормально», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

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