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Аршавин: «В обороне у «Манчестер Сити» и «Реала» было безобразно»

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:3). Россиянин недоволен обороной.

«В целом матч мне понравился. В обороне у обоих команд было безобразно, были видны юношеские ошибки, особенно со стороны футболистов «Манчестер Сити». Но для обороны этих двух команд это в принципе нормально», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
  • «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
  • «Реал» 2-й раз за сезон пропустил 4 гола.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10059

    Alekxei Z. 53 минуты назад

    "Стакан на половину полон или на половину пуст "?
    Можно сказать , что оборона играла безобразно, а можно восхищаться атакой.
    Футбол - для болельщиков, зрелище !!!!
    Матч это подтвердил на все 100 %.
    Скепсис Аршавина , по-моему , тут не уместен.

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