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Алаба: «Реал» не может дождаться ответного матча с «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Давид Алаба оставил пост после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:3). Испанцы в предвкушении ответной встречи.

«Вы все знаете: мы не можем дождаться ответного матча», – написал австриец.

  • Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
  • «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
  • «Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: твиттер Давида Алабы

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Комментарии2
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    Рейтинг: +11687

    DeStar 16 минут назад

    ага, если и ты и милитао на банке будешь то будет лучше
    жду каземиро и начо в основе, начо, конечно тоже не ахти. Но пошли вы оба в задницу.

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    Рейтинг: +1003

    САНЁК17 27 минут назад

    Успокойся,всё своё время, пока время есть ухаживай за яйцами,что бы победит Ман Сити нужно железное яйцы

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