Алаба: «Реал» не может дождаться ответного матча с «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Давид Алаба оставил пост после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:3). Испанцы в предвкушении ответной встречи.

«Вы все знаете: мы не можем дождаться ответного матча», – написал австриец.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

«Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.

«Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

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