Алаба: «Реал» не может дождаться ответного матча с «Манчестер Сити»

ага, если и ты и милитао на банке будешь то будет лучше
жду каземиро и начо в основе, начо, конечно тоже не ахти. Но пошли вы оба в задницу.
Защитник «Реала» Давид Алаба оставил пост после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (4:3). Испанцы в предвкушении ответной встречи.
«Вы все знаете: мы не можем дождаться ответного матча», – написал австриец.
- Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
- «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
- «Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.
Вспомните все российские клубы за всю историю