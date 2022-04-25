Штаб Почеттино получит от «ПСЖ» 15 миллионов в качестве неустойки. Клуб возглавит Зидан или Конте (The Times)

«ПСЖ» завершает процесс увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера клуба.

По информации The Times, аргентинец уйдет в отставку из-за неудачного выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Штаб Почеттино получит неустойку в размере около 15 миллионов евро.

Зинедин Зидан – основной кандидат на замену аргентинцу. Однако, экс-тренер «Реала» хочет возглавить сборную Франции вместо Дидье Дешама.

На пост главного тренера «ПСЖ» также претендует Антонио Конте. Тренер «Тоттенхэма» хочет подписать контракт с парижским клубом на два года.

Почеттино возглавляет команду с января 2021 года.

Вместе с ним «ПСЖ» выиграл Лигу 1 в этом сезоне.

Контракт Почеттино с парижанами рассчитан до конца следующего сезона.

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