Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

Штаб Почеттино получит от «ПСЖ» 15 миллионов в качестве неустойки. Клуб возглавит Зидан или Конте (The Times)

«ПСЖ» завершает процесс увольнения Маурисио Почеттино с поста главного тренера клуба.

По информации The Times, аргентинец уйдет в отставку из-за неудачного выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Штаб Почеттино получит неустойку в размере около 15 миллионов евро.

Зинедин Зидан – основной кандидат на замену аргентинцу. Однако, экс-тренер «Реала» хочет возглавить сборную Франции вместо Дидье Дешама.

На пост главного тренера «ПСЖ» также претендует Антонио Конте. Тренер «Тоттенхэма» хочет подписать контракт с парижским клубом на два года.

  • Почеттино возглавляет команду с января 2021 года.
  • Вместе с ним «ПСЖ» выиграл Лигу 1 в этом сезоне.
  • Контракт Почеттино с парижанами рассчитан до конца следующего сезона.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Маркиньос готов всю карьеру провести в «ПСЖ»
Леонардо: «Мбаппе – лучший игрок в мире. Хотим, чтобы он был в «ПСЖ»
Почеттино: «Невероятно, что в адрес Месси свистят. Такое трудно принять» 3
Источник: The Times

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11