Круговой: «По легионерам «Зенита» не скажешь, что они задумываются об отъезде»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ситуацию с иностранными футболистами в клубе.

– Как сегодня в «Зените» себя чувствуют легионеры?

– Абсолютно нормально. По ним вообще не скажешь, что они задумываются, чтобы уехать. Да и разговоров таких нет.

– На каком языке с ними общаетесь?

– Перекидываемся словечками где-то на русском, где-то на английском. Вообще, английский надо учить, конечно.

Еще в детстве пытался, мама возила к репетитору, однако особо у меня не получалось. Хотя стремление было. Но языки же всем по-разному даются – тут все индивидуально.

Еще в «Уфе», пока все сидели дома, записался на онлайн-курсы и занимался две недели. Но затем поехали на сборы.

Сейчас постараюсь в отпуске возобновить. Забрасывать не буду.

В «Зените» сейчас 8 легионеров, 5 из них – бразильцы.

Команда лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 3 очка.

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