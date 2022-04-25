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  • Вратарь «Крыльев» Ломаев – о своей ошибке в матче с «Химками»: «Я поставил жирную точку в этом цирке»

Вратарь «Крыльев» Ломаев – о своей ошибке в матче с «Химками»: «Я поставил жирную точку в этом цирке»

25 апреля 2022, 07:59
4

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев дал комментарии после разгромного поражения от «Химок» (1:4) в 26-м туре РПЛ.

– Мне кажется, мы сделали все, чтобы спасти игру. Я поставил жирную точку в этом цирке, скажем так.

– Слышали, как болельщики кричали судье «Удаляй еще!»?

– Да. По судейству – без комментариев. Люди, которые смотрели матч, все понимают, – если они футбольные люди.

– Ваш «финт Зидана» произвел впечатление. Что это было?

– Плохо принял мяч. У меня было два решения – сыграть в подкате, либо сделать то, что я сделал. Не получилось...

Понимаю, что то, что я сделал, отвратительно со стороны вратаря, но уже не вернуть.

– Такое не надо практиковать?

– Конечно, не надо.

– Такое впечатление, что команда, решив задачу и сохранив место в РПЛ, немного расслабилась.

– Нет. У нас задача – побеждать в каждом матче. Как можно выше подняться в таблице.

– В первом тайме вы имели подавляющий перевес, могли забить два-три мяча. Но что случилось потом?

– Это футбол, все бывает. Вот так вот.

– Как оцените свою игру?

– Плохо. Плохо, конечно. Как еще?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Крылья Советов Ломаев Иван
Комментарии (4)
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Garrincha58
1650866974
за такие финты я бы его на год в запас поставил пусть подумает возомнил себя новый Нойером
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Enter2006
1650867009
Да ладно, нормально ты сыграл, но и Лантратов тоже. Ошибки бывают у всех, не нужно заниматься самобичеванием.
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andr2112
1650868953
Ошибки бывают у всех. Главное не повторяться. Главное помнить: каково быть "хреновым Зиданом" и к чему это может привести!!!!
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paracetamol
1650877675
Да ладно, игру сделал судья, а ему подсказал Хачиктрянц.
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