Вратарь «Крыльев» Ломаев – о своей ошибке в матче с «Химками»: «Я поставил жирную точку в этом цирке»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев дал комментарии после разгромного поражения от «Химок» (1:4) в 26-м туре РПЛ.

– Мне кажется, мы сделали все, чтобы спасти игру. Я поставил жирную точку в этом цирке, скажем так.

– Слышали, как болельщики кричали судье «Удаляй еще!»?

– Да. По судейству – без комментариев. Люди, которые смотрели матч, все понимают, – если они футбольные люди.

– Ваш «финт Зидана» произвел впечатление. Что это было?

– Плохо принял мяч. У меня было два решения – сыграть в подкате, либо сделать то, что я сделал. Не получилось...

Понимаю, что то, что я сделал, отвратительно со стороны вратаря, но уже не вернуть.

– Такое не надо практиковать?

– Конечно, не надо.

– Такое впечатление, что команда, решив задачу и сохранив место в РПЛ, немного расслабилась.

– Нет. У нас задача – побеждать в каждом матче. Как можно выше подняться в таблице.

– В первом тайме вы имели подавляющий перевес, могли забить два-три мяча. Но что случилось потом?

– Это футбол, все бывает. Вот так вот.

– Как оцените свою игру?

– Плохо. Плохо, конечно. Как еще?

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