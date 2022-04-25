Вратарь «Крыльев» Ломаев – о своей ошибке в матче с «Химками»: «Я поставил жирную точку в этом цирке»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев дал комментарии после разгромного поражения от «Химок» (1:4) в 26-м туре РПЛ.
– Мне кажется, мы сделали все, чтобы спасти игру. Я поставил жирную точку в этом цирке, скажем так.
– Слышали, как болельщики кричали судье «Удаляй еще!»?
– Да. По судейству – без комментариев. Люди, которые смотрели матч, все понимают, – если они футбольные люди.
– Ваш «финт Зидана» произвел впечатление. Что это было?
– Плохо принял мяч. У меня было два решения – сыграть в подкате, либо сделать то, что я сделал. Не получилось...
Понимаю, что то, что я сделал, отвратительно со стороны вратаря, но уже не вернуть.
– Такое не надо практиковать?
– Конечно, не надо.
– Такое впечатление, что команда, решив задачу и сохранив место в РПЛ, немного расслабилась.
– Нет. У нас задача – побеждать в каждом матче. Как можно выше подняться в таблице.
– В первом тайме вы имели подавляющий перевес, могли забить два-три мяча. Но что случилось потом?
– Это футбол, все бывает. Вот так вот.
– Как оцените свою игру?
– Плохо. Плохо, конечно. Как еще?
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут