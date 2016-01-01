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Каррера: «Думаю, «Спартак» не вылетит из РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Мне очень жаль, что «Спартак» не смог победить «Ростов». Судейство? Нужно знать, что творится у судей в голове.

У «Спартака» очень сложная ситуация. Но я думаю, что команда не вылетит из РПЛ», – сказал Каррера.

  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.
  • От зоны вылета клуб отделяет 3 очка.
  • В следующем матче команда сыграет дома с «Крыльями Советов» (1 мая).

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15978

    paracetamol 50 минут назад

    И чё Карьеру выгнали, он же хрюх чемпионами сделал?

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