Каррера: «Думаю, «Спартак» не вылетит из РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Мне очень жаль, что «Спартак» не смог победить «Ростов». Судейство? Нужно знать, что творится у судей в голове.

У «Спартака» очень сложная ситуация. Но я думаю, что команда не вылетит из РПЛ», – сказал Каррера.

«Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.

От зоны вылета клуб отделяет 3 очка.

В следующем матче команда сыграет дома с «Крыльями Советов» (1 мая).

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