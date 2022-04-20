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Алексей Березуцкий: «Первый тайм против «Спартака» – худший для ЦСКА в сезоне»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подытожил матч 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

«Первый тайм нам и близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо. Это худший первый тайм в этом сезоне. Понятно, что надо было отыгрываться в меньшинстве. Но во втором тайме игра понравилась больше. Понятно, что тяжело действовать физически в меньшинстве», – сказал Березуцкий.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.

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Источник: «Чемпионат»

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20.04.2022 22:24
Комментарии7
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    Рейтинг: +612

    MichelWB 13 минут назад

    Продули по делу. Не игра, а безобразие. Оборона дырявая как сыр. Центр скорее мертв чем жив. Во втором тайме играли получше, но было поздно метаться да и сумбура было много. Видать тренеры были не готовы к удалению. Вопрос что было случайностью 6 - побед или 4 игр без побед.

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    Рейтинг: +22

    Бывалый1488 28 минут назад

    Менять его надо, такой тренер не нужен! Я связку порвал, в больницу надо было ехать, а я на стадион поехал, поддержать любимую команду! А тут такое ... И судья со своим пенальти непричем! Игры в первом тайме не было!вообще... Пасы бездумные! Мяч получил, а что дальше делать-не знает... В 10 что-то пытались создат.. 2 штанги! Если бы не Игорь.. было бы совсем стыдно за такой матч!

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    Рейтинг: +612

    MichelWB > Бывалый1488 10 минут назад

    Шесть побед подряд - был хороший тренер, а как 4 игр без побед, сразу плохой.

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    Рейтинг: +4686

    ySS 1 час назад

    Не брат Алексей, вторые с Уралом и Химками были похуже,
    игровые проблемы налицо

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    Рейтинг: +201

    saf05 1 час назад

    Березуцкий и ЦСКА не совместимы

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    Рейтинг: +3322

    CSKA57 1 час назад

    Как натренировал, как настроил, так и сыграли! В первую очередь спрашивай с себя! Рано тебе еще ЦСКА тренировать!

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    Рейтинг: +13557

    NewLife 1 час назад

    На 10-й минуте камера показала кислую физиономию Березуцкого, и скоро стало ясно почему.

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