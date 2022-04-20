Алексей Березуцкий: «Первый тайм против «Спартака» – худший для ЦСКА в сезоне»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подытожил матч 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.
«Первый тайм нам и близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо. Это худший первый тайм в этом сезоне. Понятно, что надо было отыгрываться в меньшинстве. Но во втором тайме игра понравилась больше. Понятно, что тяжело действовать физически в меньшинстве», – сказал Березуцкий.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
- Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.
Источник: «Чемпионат»