Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Кобелев: «Зачем в РПЛ нужны эти Николич и Станкович?»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал назначения тренеров из бывшей Югославии главными тренерами команд РПЛ.

    «ЦСКА не улучшает состав. И я вообще не понял, зачем надо было менять тренера и приглашать югослава. Полный абсурд. Зачем нужны в РПЛ эти Николич и Станкович? ЦСКА при Федотове мне нравился больше, чем при Николиче, а место остается таким же.

    Сильно радует «Локомотив» и работа Галактионова. Хватит уже ориентироваться на югославов. Пусть они едут либо в Европу, либо к себе. И там тренируют», – сказал Кобелев.

    • Серб Деян Станкович возглавил «Спартак» летом. Красно-белые занимают 5-е место в РПЛ с 28 очками после 15 матчей.
    • Серб Марко Николич также стал главным тренером ЦСКА летом. Красно-синие идут в РПЛ 6-ми с 27 очками после 16 игр.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Станкович поставил оценку Угальде за матч с «Локо» 2
    Станкович прокомментировал 5:2 с «Локомотивом» 4
    Агент Гурцкая назвал условие для чемпионства «Спартака» при Станковиче 3
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2024 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии (18)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Diminio
    1732377821
    А где сейчас Кобель?
    Ответить
    шахта Заполярная
    1732377866
    А у динамо Личка - это другое.
    Ответить
    lek!
    1732378141
    Станкевич и Галактиконов после первого тайма 3:0
    Ответить
    Опорник1984
    1732380800
    Только желчью плюют. Сам уже давно не востребованный. И такие профессора сидят в студии Матч ТВ
    Ответить
    andr45
    1732381244
    Думаю, что и после разгрома Локомотива, это динамовское *удило всё равно ничего не поймет) Одно слово - динамовец)
    Ответить
    serhio80
    1732381680
    Кобелев, позвони Мише, расскажи как тебя радует его работа)
    Ответить
    FCSpartakM
    1732381756
    Миша сегодня глотнул югославского, но не вина
    Ответить
    NewLife
    1732382225
    "Зачем в РПЛ нужны эти Николич и Станкович?" Когда есть безработный протухший Кобелев )))
    Ответить
    Хулиганин
    1732382700
    Андрюша с мусарней выиграл все на этой планете. Имеет право.
    Ответить
    JTherry
    1732383944
    Станкович нужен, чтобы твоего протеже, Галактионова, с небес на землю опускать, ну и вообще - драть, как сивого кобеля...) кобель забыл, что Югославия развалилась ещё в прошлом веке, ну и память у старого безработного пердуна...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 