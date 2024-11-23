Кобелев: «Зачем в РПЛ нужны эти Николич и Станкович?»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал назначения тренеров из бывшей Югославии главными тренерами команд РПЛ.

«ЦСКА не улучшает состав. И я вообще не понял, зачем надо было менять тренера и приглашать югослава. Полный абсурд. Зачем нужны в РПЛ эти Николич и Станкович? ЦСКА при Федотове мне нравился больше, чем при Николиче, а место остается таким же.

Сильно радует «Локомотив» и работа Галактионова. Хватит уже ориентироваться на югославов. Пусть они едут либо в Европу, либо к себе. И там тренируют», – сказал Кобелев.

Серб Деян Станкович возглавил «Спартак» летом. Красно-белые занимают 5-е место в РПЛ с 28 очками после 15 матчей.

Серб Марко Николич также стал главным тренером ЦСКА летом. Красно-синие идут в РПЛ 6-ми с 27 очками после 16 игр.

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