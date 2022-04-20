Ваноли: «У «Спартака» много молодых игроков. Сегодня вы увидите их на поле»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал комментарий перед матчем 1/ финала Кубка России с ЦСКА.

«Мы тренируемся, чтобы преодолевать сложности. Поэтому сегодня все очень просто: мы должны выйти на поле и биться. Мы должны сделать все, чтобы победить.

Я уже говорил, что у нас большой состав, у нас много молодых игроков. И сегодня вы увидите их на поле.

Предыдущие матчи не влияют на это. Каждое дерби – это особенная игра. Это матч в себе. Поэтому нам нужно выходить и биться за трофей», – сказал Ваноли.