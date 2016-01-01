Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
2 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?
3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

Кан: «Финансовые запросы Холанда за гранью воображения»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан оценил перспективу подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Это малореально.

«Мы не очень хорошо справлялись бы с работой, если бы не рассматривали такого молодого и яркого форварда. Холанд – отличный нападающий на будущее. Но финансовые запросы – за гранью воображения», – сказал Кан.

  • Холанд может перейти в «Манчестер Сити».
  • Также на Холанда претендует «Реал», однако условия мадридцев не устраивают игрока.
  • Холанд – 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).

Новости по теме
«Манчестер Сити» готов платить Холанду 30 миллионов в год. Его трансфер обойдется в 145 миллионов
Холанд впервые не забил за «Боруссию» в пяти матчах подряд 1
Алвес: «Мбаппе более совершенный игрок, чем Холанд»
Источник: Sport1

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:43
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +62141

    portero 18 минут назад

    Может мальчик уже покпзал всё лучшее, а теперь травмы и восстановление, ну и отдых на огромную зарплату....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +157

    teodogat 41 минуту назад

    В мире есть много других, полезных для Баварии игроков, алчность Холланда не повод для скупости и держания всякого сброда в составе Баварии.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11