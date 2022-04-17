Кан: «Финансовые запросы Холанда за гранью воображения»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан оценил перспективу подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Это малореально.

«Мы не очень хорошо справлялись бы с работой, если бы не рассматривали такого молодого и яркого форварда. Холанд – отличный нападающий на будущее. Но финансовые запросы – за гранью воображения», – сказал Кан.