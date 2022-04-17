Клаудиньо: «Зенит» хочет завершить сезон золотым дублем»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассчитывает на золотой дубль. Для этого команде нужно взять РПЛ и Кубок России.

— В среду «Зениту» предстоит матч четвертьфинала Кубка России против «Алании» — одной из самых ярких команд ФНЛ. Насколько это важный турнир для сине-бело-голубых?

— Да, это другое соревнование, но оно имеет для нас такое же значение. Нам важно взять два трофея в этом сезоне, так что сейчас мы подготовимся как следует и в среду покажем все, на что способны. Потому что не только мне, но всей команде очень хочется завершить этот год золотым дублем.