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Клаудиньо: «Зенит» хочет завершить сезон золотым дублем»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассчитывает на золотой дубль. Для этого команде нужно взять РПЛ и Кубок России.

— В среду «Зениту» предстоит матч четвертьфинала Кубка России против «Алании» — одной из самых ярких команд ФНЛ. Насколько это важный турнир для сине-бело-голубых?

— Да, это другое соревнование, но оно имеет для нас такое же значение. Нам важно взять два трофея в этом сезоне, так что сейчас мы подготовимся как следует и в среду покажем все, на что способны. Потому что не только мне, но всей команде очень хочется завершить этот год золотым дублем.

  • «Зенит» – чемпион России последних 3 сезонов.
  • Команда 5 раз брала Кубок России.
  • Матч «Алания»«Зенит» состоится в Грозном.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +236

    russkiisergei 2 часа назад

    золотой дождь вам надо сделать

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    Рейтинг: +15916

    paracetamol 3 часа назад

    Правильное желание, поддерживаю!

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    Рейтинг: +2559

    Ziklop 3 часа назад

    пустяк остался, не обосрись как с пенальти!

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