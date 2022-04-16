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Ваноли: «Конечно, я почувствовал «спартаковский дух»

16 апреля 2022, 08:59
7

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о клубе.

«Конечно, я почувствовал «спартаковский дух». «Спартак» – большой клуб с самым большим количеством болельщиков в России, это чувствуется сразу.

Надеюсь, что в будущем увижу стадион полностью заполненным нашими болельщиками, которые в полную силу поддерживают нашу команду.

Конечно, я уже посетил стадион и музей. Здесь чувствуется история, это очень важно», – сказал итальянец.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре, сменив Руя Виторию.
  • Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.
  • Команда под руководством нового тренера добыла 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (7)
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haxxproxx
1650090848
Каррера тоже чувствовал, когда судьям платили за шампиньонство))
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NewLife
1650092023
Когда позитива нет, говорят о каком-то мифическом духе)
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R_a_i_n
1650096322
Что то в комментах бомжатский какой-то дух. Не иначе бомжи пробегали)))
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Artemka444
1650096349
Какой какой дух???!!!! Не смешите!!!!!
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Vitaga
1650097565
какой только бред не несут чтобы примазаться. уезжай в свою италию-толка нет с тебя
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paracetamol
1650098626
Ваноли: я почувствовал «спартаковский дух» из выхлопной трубы.
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alex1951
1650105711
Вано,а ну ка расскажи ,шо такое ,,спартаковскии дух,,? Тема не раскрыта...... А мне кажется это означает ,что тебя скоро начнут душить - табэ Кирдык! ...Вслед за другими......С Заремкой не забалуешь))))
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