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Ваноли: «Конечно, я почувствовал «спартаковский дух»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о клубе.

«Конечно, я почувствовал «спартаковский дух». «Спартак» – большой клуб с самым большим количеством болельщиков в России, это чувствуется сразу.

Надеюсь, что в будущем увижу стадион полностью заполненным нашими болельщиками, которые в полную силу поддерживают нашу команду.

Конечно, я уже посетил стадион и музей. Здесь чувствуется история, это очень важно», – сказал итальянец.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре, сменив Руя Виторию.
  • Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.
  • Команда под руководством нового тренера добыла 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Сегодня, 08:59
Комментарии8
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    Рейтинг: +15381

    Cleaner 1 час назад

    От спартаковского ДУХА сейчас остался один ДУШОК...(

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    Рейтинг: +15886

    paracetamol 1 час назад

    Ваноли: я почувствовал «спартаковский дух» из выхлопной трубы.

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    Рейтинг: +1496

    Vitaga 1 час назад

    какой только бред не несут чтобы примазаться. уезжай в свою италию-толка нет с тебя

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    Рейтинг: +1045

    Artemka444 2 часа назад

    Какой какой дух???!!!!
    Не смешите!!!!!

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    Рейтинг: +6977

    R_a_i_n 2 часа назад

    Что то в комментах бомжатский какой-то дух. Не иначе бомжи пробегали)))

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    Рейтинг: +1860

    DMитрий 2 часа назад

    Ваноли: "Конечно, я почувствовал «спартаковский дух, - сразу же как вошел в раздевалку"

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    Рейтинг: +13485

    NewLife 3 часа назад

    Когда позитива нет, говорят о каком-то мифическом духе)

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    Рейтинг: +506

    haxxproxx 3 часа назад

    Каррера тоже чувствовал, когда судьям платили за шампиньонство))

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