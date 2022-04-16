Ваноли: «Конечно, я почувствовал «спартаковский дух»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о клубе.
«Конечно, я почувствовал «спартаковский дух». «Спартак» – большой клуб с самым большим количеством болельщиков в России, это чувствуется сразу.
Надеюсь, что в будущем увижу стадион полностью заполненным нашими болельщиками, которые в полную силу поддерживают нашу команду.
Конечно, я уже посетил стадион и музей. Здесь чувствуется история, это очень важно», – сказал итальянец.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре, сменив Руя Виторию.
- Он подписал контракт до конца сезона-2022/23.
- Команда под руководством нового тренера добыла 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.
Источник: ютуб-канал «Спартака»