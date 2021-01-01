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Григорян – об Эмери: «Не факт, что даже Гвардиола смог бы реализовать себя в «Спартаке»

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян высказался о главном тренере «Вильярреала» Уни Эмери.

«То, что Эмери работал в «Спартаке» неуспешно, не говорит ни о чем. «Спартак» — это тот клуб, где не факт, что Гвардиола себя бы реализовал.

На мой взгляд, Эмери — тренер высокого уровня, но его принципы игры сложно воплотить среди топ-игроков», — сказал Григорян.

  • Эмери вышел с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
  • Другой бывший тренер «Спартака» – Доменико Тедеско – вышел с «Лейпцигом в полуфинал Лиги Европы.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10003

    Alekxei Z. 33 минуты назад

    Сколько раз надо выиграть Лигу Европы , чтобы этот вопрос не поднимать ?
    Главные специалисты пообсуждать - это наши никчёмные тренера.

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