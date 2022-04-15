Григорян – об Эмери: «Не факт, что даже Гвардиола смог бы реализовать себя в «Спартаке»

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян высказался о главном тренере «Вильярреала» Уни Эмери.
«То, что Эмери работал в «Спартаке» неуспешно, не говорит ни о чем. «Спартак» — это тот клуб, где не факт, что Гвардиола себя бы реализовал.
На мой взгляд, Эмери — тренер высокого уровня, но его принципы игры сложно воплотить среди топ-игроков», — сказал Григорян.
- Эмери вышел с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
- Другой бывший тренер «Спартака» – Доменико Тедеско – вышел с «Лейпцигом в полуфинал Лиги Европы.
Источник: «Матч ТВ»