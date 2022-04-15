Свинов – о Федуне: «Таких людей единицы. Не понимаю, как можно писать гадости в его адрес»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов высказался о владельце клуба Леониде Федуне.

— Федун вкладывает много своих денег в «Спартак», но болельщики требуют от него продать клуб.

— Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна? Человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы.