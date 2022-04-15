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Свинов – о Федуне: «Таких людей единицы. Не понимаю, как можно писать гадости в его адрес»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов высказался о владельце клуба Леониде Федуне.

— Федун вкладывает много своих денег в «Спартак», но болельщики требуют от него продать клуб.

— Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна? Человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Сообщалось, что москвичи могут отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1856

    DMитрий 29 минут назад

    Лизнул. Зачет есть. Всё как учили перед подписанием.

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