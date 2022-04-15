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  • Свинов – о Федуне: «Таких людей единицы. Не понимаю, как можно писать гадости в его адрес»

Свинов – о Федуне: «Таких людей единицы. Не понимаю, как можно писать гадости в его адрес»

15 апреля 2022, 10:11
9

Вратарь «Спартака» Илья Свинов высказался о владельце клуба Леониде Федуне.

— Федун вкладывает много своих денег в «Спартак», но болельщики требуют от него продать клуб.

— Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна? Человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Сообщалось, что москвичи могут отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Свинов Илья Федун Леонид
Комментарии (9)
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Vitaga
1650011349
лучше бы - пил и курил.... и ни куда не летал
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Azenkur
1650011552
Какая у вратаря Спартака фамилия говорящая, символично)
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portero
1650013495
Вот тебе он денюжку платит ты и хвали, а для меня все наши чинуши и олигархи охерели, налогов платят 13% и воруют ещё.... Разрушили всё что было...
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Taps
1650013531
Вор и ушлёпок - герой спартака ?
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vladimir-7
1650013941
Илья, вот перейдешь в другой клуб и напишешь о Федуне объективно, а так лизнул по самые помидорки.
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derrik2000
1650014922
Всё, паря! Федун тебя услышал и прогиб засчитал. Готовься выйти в одном из ближайших матчей в стартовом составе! А, да! Контракт тоже в срочном порядке переподпишут. Сам понимаешь, в сторону увеличения получки. )))))))))))))
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Persona_non_Grata
1650022656
Судя по количеству высказываний, у нас новый пресс атташе ... Ну или очередной болтун (((
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zigbert
1650091992
Конечно за время своей деятельности Федун сделал немало ошибок но где найти другого источника финансирования Спартаку.
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