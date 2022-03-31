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  • «Спартак» может отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем

«Спартак» может отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем

31 марта 2022, 14:33
17

Руководство «Спартака» может сменить вектор развития клуба из-за финансовых проблем.

По информации Sport24, существует вариант, при котором с сезона-2022/23 столичный клуб откажется от всех легионеров, сохранив в команде только российских игроков.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • В апреле клубу исполнится 100 лет.
  • По словам члена исполкома РФС Владимира Афанасьева, владелец клуба Леонид Федун потерял 99% своего состояния.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (17)
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Persona_non_Grata
1648726771
Нужен новый спонсор !!! Впрочем, думаю у конкурентов тоже дела не сахар .
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ilichkadr
1648727375
Пора уже браться за своих воспитанников и не лохматить бабушку.
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BRO_football
1648730353
Федун: "Я трачу в год полмиллиарда рублей на содержание детских и юношеских команд. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему". Это было 5 июля 2021 года. Что теперь, Лёня? Закроешь проблему?
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DemSerg
1648731167
Давно пора было. Народная команда же!
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NewLife
1648731534
Очередной фейк.
Ответить
алдан2014
1648731868
У нас вектор каждые пол года меняется. Как то даже стыдно
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MichelWB
1648760448
Может это и к лучшему. Своим больше практики будет доставаться. Поживем - посмотрим.
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maygli
1648764352
???
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