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«Спартак» может отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем

Руководство «Спартака» может сменить вектор развития клуба из-за финансовых проблем.

По информации Sport24, существует вариант, при котором с сезона-2022/23 столичный клуб откажется от всех легионеров, сохранив в команде только российских игроков.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • В апреле клубу исполнится 100 лет.
  • По словам члена исполкома РФС Владимира Афанасьева, владелец клуба Леонид Федун потерял 99% своего состояния.

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Источник: Sport24

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Комментарии11
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    Рейтинг: +4545

    алдан2014 10 минут назад

    У нас вектор каждые пол года меняется. Как то даже стыдно

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    Рейтинг: +13277

    NewLife 16 минут назад

    Очередной фейк.

    0
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    Рейтинг: +1292

    DemSerg 22 минуты назад

    Давно пора было. Народная команда же!

    0
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    Рейтинг: +11224

    BRO_football 35 минут назад

    Федун: "Я трачу в год полмиллиарда рублей на содержание детских и юношеских команд. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему".
    Это было 5 июля 2021 года.
    Что теперь, Лёня? Закроешь проблему?

    0
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    Рейтинг: +14069

    ilichkadr 1 час назад

    Пора уже браться за своих воспитанников и не лохматить бабушку.

    1
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    Рейтинг: +1207

    стоп кран > ilichkadr 1 час назад

    Тебе ж дураку сказали --"Федун потерял 99% своего состояния."...Денег нет, но вы держитесь.Счастья вам, здоровья ...)))

    0
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    Рейтинг: +842

    Roma56 > стоп кран 36 минут назад

    сша с 19 по 25 марта нарастили импорт нефти из России более чем на 40% (это эмбарго у них такое). Вчера потерял 99% - завтра заработал 99%. Дело не в бабках, дело в бездарной системе подготовки молодых футболистов

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран > Roma56 22 минуты назад

    Ну это к Федуну вопрос.Напомню из статьи --Руководство «Спартака» может сменить вектор развития клуба из-за финансовых проблем.

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    Рейтинг: +16436

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Нужен новый спонсор !!! Впрочем, думаю у конкурентов тоже дела не сахар .

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    Рейтинг: +1207

    стоп кран > Persona_non_Grata 1 час назад

    Правильно думаешь.

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    Рейтинг: +842

    Roma56 > Persona_non_Grata 34 минуты назад

    Не в бабках дело ребята, не в бабках...

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