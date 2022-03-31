«Спартак» может отказаться от всех легионеров c сезона-2022/23 из-за финансовых проблем

Руководство «Спартака» может сменить вектор развития клуба из-за финансовых проблем.
По информации Sport24, существует вариант, при котором с сезона-2022/23 столичный клуб откажется от всех легионеров, сохранив в команде только российских игроков.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- В апреле клубу исполнится 100 лет.
- По словам члена исполкома РФС Владимира Афанасьева, владелец клуба Леонид Федун потерял 99% своего состояния.
1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции
Источник: Sport24