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Владелец «Спартака» Федун потерял 99% состояния

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев передал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им на последнем заседании.

– В исполкоме есть несколько представителей клубов, в частности – Леонид Федун и Евгений Гинер. Они говорили о своих проблемах?

– Выражу свое мнение: они члены исполкома и на заседании должны думать о российском футболе в целом. О клубных проблемах они должны думать в своих клубах.

Так, Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману.

Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и «Краснодара».

– У «Краснодара», видимо, самая тяжелая ситуация в нашем футболе.

– Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
  • Команда идет в РПЛ 9-й.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 16:44
Комментарии12
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    Рейтинг: +4054

    мы_не_рабы 3 минуты назад

    Интересно читать высказывания некоторых членов исполкома в интерпретации незабвенного "бомбардира". Особенно, если обратить внимание на подобострастие В. Афанасьева к Гинеру. Ведь Федун - для него Федун, а вот Гинер - это Евгений Леннорович. И возникает вопрос: Афанасьев - чьих будешь?

    0
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    Рейтинг: +31870

    oyabun 8 минут назад

    Определенно врёт. Нефть дорожает, бензин продается всё так же, с чего такие потери? Скорее прибедняется, надеясь на халявные деньги от государства, ведь власть у нас во времена любых кризисов помогает в первую очередь всегда богатым.

    2
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    Рейтинг: +14910

    Cleaner 44 минуты назад

    Федуну верить - НЕЛЬЗЯ! Он сказал сниму команду с чемпионата - и не снял. Не хозяин он своему слову...(

    1
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    Рейтинг: +821

    alefreddy 1 час назад

    вериться с трудом о потере капитала

    3
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    Рейтинг: +57

    Vot ono cho patsany, vot 1 час назад

    Тяжело по всей стране====Спасибо пукину.

    1
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    Рейтинг: +2231

    andrej-lucevich 1 час назад

    пусть идет устраиваться на работу в окей

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +6977

    R_a_i_n 1 час назад

    Зарема плак-плак

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +246

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Федун продай клуб!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +21956

    JTherry > Сделаны из Дерева 1 час назад

    хватит дешевого популизма - кому ты предлагаешь "продать клуб"..? кто сейчас готов купить Спартак и повесить себе ярмо на шею..?

    2
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    Рейтинг: +14894

    KLIM777 1 час назад

    Явно не 99%. Зачем нагло врать. С голоду не помрут, на еду и бензин хватит.

    7
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    Рейтинг: +2638

    nemolod > KLIM777 44 минуты назад

    Посчитал - получилось один процент от 1 миллиарда=10 миллионов - голодным точно не будет!

    0
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    Рейтинг: +13465

    Barmaleushka > KLIM777 20 минут назад

    Да спрятал поди , а всем задвигает про потерю и слезу давит .

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