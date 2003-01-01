Владелец «Спартака» Федун потерял 99% состояния

Интересно читать высказывания некоторых членов исполкома в интерпретации незабвенного "бомбардира". Особенно, если обратить внимание на подобострастие В. Афанасьева к Гинеру. Ведь Федун - для него Федун, а вот Гинер - это Евгений Леннорович. И возникает вопрос: Афанасьев - чьих будешь?
Член исполкома РФС Владимир Афанасьев передал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им на последнем заседании.
– В исполкоме есть несколько представителей клубов, в частности – Леонид Федун и Евгений Гинер. Они говорили о своих проблемах?
– Выражу свое мнение: они члены исполкома и на заседании должны думать о российском футболе в целом. О клубных проблемах они должны думать в своих клубах.
Так, Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману.
Но ЦСКА – тоже частный клуб. Да, финансируется Гинером и ВЭБ совместно. И ЦСКА, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом. Там проблемы у «Спартака» и «Краснодара».
– У «Краснодара», видимо, самая тяжелая ситуация в нашем футболе.
– Тяжело по всей стране. Никто не говорит, что происходит с первым и вторым дивизионами. Там вообще кранты. Никто об этом просто не заявляет. Но там все клубы государственные, финансируются регионами.
- Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
- Команда идет в РПЛ 9-й.
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