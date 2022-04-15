Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига конференций. «Рома» выбила «Буде-Глимт», забив четыре гола. «Фейеноорд» и «Марсель» также прошли дальше

Лига конференций. «Рома» выбила «Буде-Глимт», забив четыре гола. «Фейеноорд» и «Марсель» также прошли дальше

15 апреля 2022, 00:00
1

Завершились еще три ответных матча 1/4 финала Лиги конференций.

«Рома» на своем поле разгромила «Буде-Глимт» со счетом 4:0. Хет-трик в активе Николо Дзаньоло.

«Фейеноорд» после домашней ничьей победил «Славию» в гостях со счетом 3:1.

«Марсель» во второй раз обыграл ПАОК и также стал полуфиналистом турнира.

Лига конференций. 1/4 финала. Ответные матчи

Рома (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Абрахам, 5; 2:0 – Дзаньоло, 23; 3:0 – Дзаньоло, 29; 4:0 – Дзаньоло, 49.

Первый матч – 1:2.

Славия (Чехия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Дессер, 2; 1:1 – Траоре, 14; 1:2 – Дессер, 59; 1:3 – Синистерра, 78.

Удаление: Качараба, 90+4 – нет.

Первый матч – 3:3.

ПАОК (Греция) – Марсель (Франция) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пайет, 34.

Первый матч – 1:2.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Еще по теме:
Назван лучший игрок сезона в Лиге конференций 1
Тренер «Фейеноорда» Слот: «В финалах нужна удача – она нам не улыбнулась»
Моуринью прокомментировал победу «Ромы» в Лиге конференций 1
Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Рома Буде-Глимт Славия Фейеноорд ПАОК Марсель
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1649971321
Кто возьмёт лигу конференций загадка. Все команды будут упорно бороться. Победит те кто включат еще и волю
Ответить
Главные новости
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
4
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
28 августа
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
28 августа
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
19 августа
7
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+