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Лига конференций. «Рома» выбила «Буде-Глимт», забив четыре гола. «Фейеноорд» и «Марсель» также прошли дальше

Завершились еще три ответных матча 1/4 финала Лиги конференций.

«Рома» на своем поле разгромила «Буде-Глимт» со счетом 4:0. Хет-трик в активе Николо Дзаньоло.

«Фейеноорд» после домашней ничьей победил «Славию» в гостях со счетом 3:1.

«Марсель» во второй раз обыграл ПАОК и также стал полуфиналистом турнира.

Лига конференций. 1/4 финала. Ответные матчи

Рома (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Абрахам, 5; 2:0 – Дзаньоло, 23; 3:0 – Дзаньоло, 29; 4:0 – Дзаньоло, 49.

Первый матч – 1:2.

Славия (Чехия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Дессер, 2; 1:1 – Траоре, 14; 1:2 – Дессер, 59; 1:3 – Синистерра, 78.

Удаление: Качараба, 90+4 – нет.

Первый матч – 3:3.

ПАОК (Греция) – Марсель (Франция) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пайет, 34.

Первый матч – 1:2.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4221

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Кто возьмёт лигу конференций загадка. Все команды будут упорно бороться. Победит те кто включат еще и волю

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