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Семак – о выкупе Алипа: «Вопрос к руководству. Он оставляет хорошее впечатление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике Нуралы Алипе.

— По Алипу вопрос. Есть слухи, что он может не быть выкуплен «Зенитом». Как оцените его игру и перспективы в команде?

— По поводу информации — вопрос к руководству. По поводу спортивных качеств — прибавляет, адаптируется в команде. То время, что он получает, использует очень хорошо.

У него и дальше будет достаточно возможностей, чтобы проявить себя. Как в тренировочном процессе, так и в матчах оставляет хорошее впечатление.

  • «Зенит» арендовал казахстанца с правом выкупа.
  • 22-летний Алип провел 5 матчей за петербургскую команду.
  • Его рыночная стоимость – 1,7 миллиона евро.

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Источник: сайт «Зенита»

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