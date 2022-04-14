Семак – о выкупе Алипа: «Вопрос к руководству. Он оставляет хорошее впечатление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике Нуралы Алипе.

— По Алипу вопрос. Есть слухи, что он может не быть выкуплен «Зенитом». Как оцените его игру и перспективы в команде?

— По поводу информации — вопрос к руководству. По поводу спортивных качеств — прибавляет, адаптируется в команде. То время, что он получает, использует очень хорошо.

У него и дальше будет достаточно возможностей, чтобы проявить себя. Как в тренировочном процессе, так и в матчах оставляет хорошее впечатление.