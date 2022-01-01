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Детская благотворительная организация прекратила сотрудничество с Роналду после инцидента с фанатом «Эвертона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду потерял статус посла организации Save the Children.

Британское благотворительное учреждение отказалось от сотрудничества с 37-летним футболистом.

Причина – инцидент с 14-летним фанатом «Эвертона» с аутизмом в минувшую субботу. Португалец, покидая поле, выбил из рук ребенка телефон.

  • Роналду сотрудничал с Save the Children с 2013 года.
  • «МЮ» проиграл «Эвертону» со счетом 0:1.
  • Команда идет на 7-м месте в АПЛ и лишилась математических шансов на чемпионство.

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Источник: The Sun

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Комментарии5
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    Рейтинг: +211

    МасСуд 6 часов назад

    во долбо.бы.....

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    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева 7 часов назад

    тру ту ту и правильно!!

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    Рейтинг: +1993

    B.G. > Сделаны из Дерева 7 часов назад

    Кому, ДЕТСКАЯ благотворительная организация, лучше сделала?

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    Рейтинг: +1861

    LOKOfanatik19 > B.G. 6 часов назад

    Не понимаю такие поступки, делать себе во вред, думая, что делаешь плохо другому. Хотя другому по.х, ибо благотворительность...

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    Рейтинг: +965

    Нас Много 7 часов назад

    Фанат с аутизмом... А что другие бывают?

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