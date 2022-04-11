Детская благотворительная организация прекратила сотрудничество с Роналду после инцидента с фанатом «Эвертона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду потерял статус посла организации Save the Children.
Британское благотворительное учреждение отказалось от сотрудничества с 37-летним футболистом.
Причина – инцидент с 14-летним фанатом «Эвертона» с аутизмом в минувшую субботу. Португалец, покидая поле, выбил из рук ребенка телефон.
- Роналду сотрудничал с Save the Children с 2013 года.
- «МЮ» проиграл «Эвертону» со счетом 0:1.
- Команда идет на 7-м месте в АПЛ и лишилась математических шансов на чемпионство.
Источник: The Sun