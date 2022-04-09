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Роналду разбил телефон фаната после поражения от «Эвертона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после игры 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1). Это случилось, когда португалец уходил в подтрибунное помещение.

Фанат вытянул руку с мобильником в проход для игроков, и Роналду ее задел. Телефон упал на землю и разбился. «Манчестер Юнайтед» начал расследование инцидента.

  • Роналду провел на поле весь матч, получил желтую карточку.
  • «МЮ» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.
  • Следующий соперник – «Норвич».

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Источник: твиттер EvertonHub

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09.04.2022 21:14
Комментарии9
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    Рейтинг: +95338

    zigbert 4 часа назад

    Роналду в состоянии вернуть болельщику новый телефон, если сам был не прав.

    0
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    Рейтинг: +4190

    Красногорск_Фан 5 часов назад

    Интересно. В зоопарке фантат тоже свои руки сует в клетку с хищниками ? У него их 8?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1

    Феникс 28 15 часов назад

    Нахрена фанат кегли свои тянет.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19104

    Аvenger 15 часов назад

    "Фанат вытянул руку с мобильником в проход для игроков" - Не лезь, куда нельзя. Мог и руки лишиться.

    2
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    Рейтинг: +1860

    LOKOfanatik19 16 часов назад

    Ни х не понял, придурки пишут снизу что он урод... не видел видео, он задел или ударил... яснее плиз.

    2
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    Рейтинг: +411

    Lipatoff 16 часов назад

    Почему-то Месси себе такого не позволял))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +978

    Soccerdealer63 16 часов назад

    Гений..мать его...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +61547

    portero 17 часов назад

    Психанул, ну теперь заплатит в отличии от наших....

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +864

    Лфшт 17 часов назад

    Конченый урод пля )()))

    1
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