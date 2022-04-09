Роналду разбил телефон фаната после поражения от «Эвертона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разбил телефон болельщика после игры 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1). Это случилось, когда португалец уходил в подтрибунное помещение.

Фанат вытянул руку с мобильником в проход для игроков, и Роналду ее задел. Телефон упал на землю и разбился. «Манчестер Юнайтед» начал расследование инцидента.