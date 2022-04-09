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  • РПЛ. Гол Алберто принес «Зениту» гостевую победу над «Ахматом»

РПЛ. Гол Алберто принес «Зениту» гостевую победу над «Ахматом»

9 апреля 2022, 21:23
24

«Зенит» в 24-м туре чемпионата России переиграл «Ахмат». Решающий гол у бразильца Юри Алберто.

Впервые с 2008 года «Зенит» обыграл «Ахмат» в обоих матчах сезона РПЛ.

«Зенит» лидирует с трехочковым отрывом. Грозненцы занимают седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Алберто, 39; 0:2 – Ерохин, 90.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Коновалов, 63), Трошечкин, Уткин, Бериша (Карапузов, 63), Швец (Себай, 74), Харин (Умаев, 87).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой (Алип, 63), Барриос (Адамов, 86), Клаудиньо, Малком (Сутормин, 86), Дзюба (Оздоев, 73), Юри Алберто (Ерохин, 86).

Предупреждения: Швец, 36; Уткин, 38; Бериша, 45+1; Богосавац, 49; Семенов, 75; Себай, 89 – Барриос, 50; Алберто, 85; Кузяев, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ахмат Зенит Алберто Юри
Комментарии (24)
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Kollljan
1649528781
Молодцы!!! Алберто красавчик!!! С победой всех нас!!!
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knikos
1649529007
Кузяев лучший игрок . Альберто , конечно , здорово забил и хорошо играл , но ... Зенит без Дзюбы , который явно не в форме , играл острее. Не могу понять Круга , мяч под удар , до ворот десять метров , а он ищет возможность паса . С его-то пушкой . Мага - красава ! Алип нехило видит поле, в касание пôчти все пасы точные . Почемо-то до начала матча был уверен , что без особых хлопот наши выиграют . Так и получилось . Зенит-чемпион !
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BarStep
1649529706
Пижоны! Команда лидер, с таким дорогущим составом не имеет права играть ТАК! Семак не мотиватор! С победой конечно! Говорю так, потому что переживаю за Зенит..
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Давид59
1649529801
Победили закономерно. Юри умудрился выиграть у Шелия борьбу в воздухе. Повтор показал сразу две судейские ошибки - увидел фол и рано свистнул. А ведь правильно было после гола дать работу ВАРу.
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Garrincha58
1649529801
победа это хорошо но надо заметить Дзюба и особенно Мостовой сегодня просто никакие Дзюбу вообще бы не выпускал толку просто ноль и ещё Зенит очень плохо выходит из под прессинга
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житель СПб
1649530015
С победой, Питер! Сейчас каждое очко будет даваться все труднее. Поэтому - результат дорог! Тем более, что на выезде с Ахматом всегда были трудности..
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ААМ
1649530220
С чистой победой Зенит. Это вам не Динамо с его сомнительными победами (Краснодар) и ничьими (Зенит)
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paracetamol
1649536879
Играли хреновенько, но выиграли, и это главное. Зенит - чемпион!
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_Marqella_
1649563424
Играть в Грозном для Зенита всегда тяжело,тем дороже эта победа !!!! Всех болельщиков Зенита с победой !! Двигаемся дальше,к чемпионству !!!
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petrucho-spb
1649569464
Не просто, но победили. Голы красивые. Тем и отличается класс команды,что из минимума взять максимум.
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