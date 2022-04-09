РПЛ. Гол Алберто принес «Зениту» гостевую победу над «Ахматом»

«Зенит» в 24-м туре чемпионата России переиграл «Ахмат». Решающий гол у бразильца Юри Алберто.

Впервые с 2008 года «Зенит» обыграл «Ахмат» в обоих матчах сезона РПЛ.

«Зенит» лидирует с трехочковым отрывом. Грозненцы занимают седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Алберто, 39; 0:2 – Ерохин, 90.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Коновалов, 63), Трошечкин, Уткин, Бериша (Карапузов, 63), Швец (Себай, 74), Харин (Умаев, 87).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой (Алип, 63), Барриос (Адамов, 86), Клаудиньо, Малком (Сутормин, 86), Дзюба (Оздоев, 73), Юри Алберто (Ерохин, 86).

Предупреждения: Швец, 36; Уткин, 38; Бериша, 45+1; Богосавац, 49; Семенов, 75; Себай, 89 – Барриос, 50; Алберто, 85; Кузяев, 90+5.

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