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РПЛ. Гол Алберто принес «Зениту» гостевую победу над «Ахматом»

«Зенит» в 24-м туре чемпионата России переиграл «Ахмат». Решающий гол у бразильца Юри Алберто.

Впервые с 2008 года «Зенит» обыграл «Ахмат» в обоих матчах сезона РПЛ.

«Зенит» лидирует с трехочковым отрывом. Грозненцы занимают седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Алберто, 39; 0:2 – Ерохин, 90.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев (Коновалов, 63), Трошечкин, Уткин, Бериша (Карапузов, 63), Швец (Себай, 74), Харин (Умаев, 87).

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Кузяев, Мостовой (Алип, 63), Барриос (Адамов, 86), Клаудиньо, Малком (Сутормин, 86), Дзюба (Оздоев, 73), Юри Алберто (Ерохин, 86).

Предупреждения: Швец, 36; Уткин, 38; Бериша, 45+1; Богосавац, 49; Семенов, 75; Себай, 89 – Барриос, 50; Алберто, 85; Кузяев, 90+5.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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09.04.2022 21:23
Комментарии25
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    Рейтинг: +2531

    petrucho-spb 6 часов назад

    Не просто, но победили. Голы красивые. Тем и отличается класс команды,что из минимума взять максимум.

    2
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    Рейтинг: +4658

    _Marqella_ 8 часов назад

    Играть в Грозном для Зенита всегда тяжело,тем дороже эта победа !!!! Всех болельщиков Зенита с победой !! Двигаемся дальше,к чемпионству !!!

    5
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    Рейтинг: +15870

    paracetamol 15 часов назад

    Играли хреновенько, но выиграли, и это главное. Зенит - чемпион!

    4
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    Рейтинг: -109

    diamondfan 16 часов назад

    Зенит - молодцы! С победой!

    7
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    Рейтинг: +4543

    ySS 17 часов назад

    Как думаете, гаспромовцы, мастура уже можно поздравить с голом с пенальти в ворота Урала?)

    0
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    Рейтинг: +3431

    ААМ 17 часов назад

    С чистой победой Зенит. Это вам не Динамо с его сомнительными победами (Краснодар) и ничьими (Зенит)

    7
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    Рейтинг: +15033

    житель СПб 17 часов назад

    С победой, Питер! Сейчас каждое очко будет даваться все труднее. Поэтому - результат дорог! Тем более, что на выезде с Ахматом всегда были трудности..

    9
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    Рейтинг: +16410

    Garrincha58 17 часов назад

    победа это хорошо но надо заметить Дзюба и особенно Мостовой сегодня просто никакие Дзюбу вообще бы не выпускал толку просто ноль и ещё Зенит очень плохо выходит из под прессинга

    4
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    Рейтинг: +10557

    knikos > Garrincha58 17 часов назад

    Мост какие рывки через всё поле в первом тайме делал ? А Малком ни разу ему пас не выдал на ход . Мож и получше у него игра пошла бы . Ну а потом , да , на индивидуалку Моста понесло . Ну и по чесноку , Клауд тоже не впечатлил. Вендела не хватает .

    5
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    Рейтинг: +6776

    BarStep > knikos 17 часов назад

    Вендела не то что не хватает, без Вендела никто не понимает что делать в середине поля..
    Системообразующий игрок, согласился..

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    Рейтинг: +5549

    Давид59 17 часов назад

    Победили закономерно. Юри умудрился выиграть у Шелия борьбу в воздухе. Повтор показал сразу две судейские ошибки - увидел фол и рано свистнул. А ведь правильно было после гола дать работу ВАРу.

    5
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    Рейтинг: +2531

    petrucho-spb > Давид59 6 часов назад

    Считаю был удар локтем. На повторе видно.

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    Рейтинг: +5549

    Давид59 > petrucho-spb 4 часа назад

    В любом случае рано свистеть судьям не рекомендуют.

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    Рейтинг: +6776

    BarStep 17 часов назад

    Пижоны!
    Команда лидер, с таким дорогущим составом не имеет права играть ТАК!

    Семак не мотиватор!
    С победой конечно!
    Говорю так, потому что переживаю за Зенит..

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