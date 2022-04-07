Чеферин – об исключении России из УЕФА: «День за днем ситуация меняется»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможном исключении РФС из организации.
«Рассматривается ли возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. День за днем ситуация меняется.
Я бы не стал президентом УЕФА, если бы первым делом выступил перед СМИ после исполкома или генеральной ассамблеи», – сказал Чеферин.
- В конце февраля российские команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.
- Неделю назад ФИФА не стала исключать РФС из своего состава.
Источник: ТАСС