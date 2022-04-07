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Чеферин – об исключении России из УЕФА: «День за днем ситуация меняется»

Президент УЕФА Александер Чеферин ответил на вопрос о возможном исключении РФС из организации.

«Рассматривается ли возможность исключения России из УЕФА? Существует много вещей, которые влияют на это. День за днем ситуация меняется.

Я бы не стал президентом УЕФА, если бы первым делом выступил перед СМИ после исполкома или генеральной ассамблеи», – сказал Чеферин.

  • В конце февраля российские команды были отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.
  • Неделю назад ФИФА не стала исключать РФС из своего состава.

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Источник: ТАСС

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07.04.2022 19:57
Комментарии15
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    Рейтинг: +5544

    Давид59 12 часов назад

    После таких новостей что можно ожидать в комментах? Хотели как лучше - дать новость? Лучше бы новость не давали. Или комменты на такие новости выключайте!

    0
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    Рейтинг: +599

    111Hunter111 21 час назад

    День 5 апреля 1242 года, покой им не дает, все мстят.

    2
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    Рейтинг: +7720

    piligrim1986 23 часа назад

    да идите вы уже в жопу, подстилки пендосовские.

    7
    Ответить
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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте > piligrim1986 22 часа назад

    Тяжело тебе дураку знать что Европа дружит с Америкой )))

    0
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб > Имя на сайте 22 часа назад

    Что, еще один оплачиваемый проукраинский тролль на нашем сайте появился?

    7
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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте > житель СПб 21 час назад

    Ты еще один из тех дураков которые верили что Европа под Америкой ходит.)))

    0
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    Рейтинг: +15021

    житель СПб > Имя на сайте 21 час назад

    Я людей не оскорбляю - это во-первых. Во- вторых, я не дурак. А в-третьих, прекрасно ЗНАЮ (не верю, не думаю), что именно "ходит" - в Ваших терминах. И этому много явных, неопровержимых доказательств, известных даже школьникам у нас в России. Так что когда будете отрабатывать свою зарплату в следующий раз - выбирайте что-нибудь более серьезное. Да, и это все, больше поддерживать Вашу зарплату не собираюсь.

    6
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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте > житель СПб 21 час назад

    Во- вторых, я не дурак======Вынужден тебя огорчить --ты дурак. Хоть и образованный...Но образование это не значит что дурак стал умным. Уверен --в твоей жизни ты не раз слышал себе оценку --ты дурак. Люди видят разницу между образованием и умом.)))

    1
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    Рейтинг: +599

    111Hunter111 > Имя на сайте 21 час назад

    Ты как тут оказался, болезный?

    8
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    Рейтинг: +12044

    playsh > житель СПб 20 часов назад

    Ну не дал господь ума хохлатому,что тут поделаешь,не обращай внимания.

    7
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    Рейтинг: +7720

    piligrim1986 > Имя на сайте 10 часов назад

    тяжело тебе жить дебилу ущербному))

    0
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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте 23 часа назад

    Существует много вещей, которые влияют на это. День за днем ситуация меняется.======Буча.

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    Ответить
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    Рейтинг: +565

    garet12222 > Имя на сайте 21 час назад

    Укроп, свали отсюда

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    Рейтинг: +3880

    Oldtrafford83 > Имя на сайте 12 часов назад

    Вместо мозгов у тебя буча, чучело ты убогое!!!

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    Рейтинг: -138

    Имя на сайте > Oldtrafford83 11 часов назад

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News заявил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации на Украине.

    https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/04/07/917177-peskov-soobschil-o-znachitelnih-poteryah-rossiiskih-voisk-na-ukraine

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