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Россию не исключили из ФИФА

В Дохе проходит 72-й конгресс ФИФА.

В ходе заседания не был поднят вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА.

Аналогичный вопрос рассматривался только в отношении Пакистана, Зимбабве и Кении. Их членство в организации было приостановлено.

Делегацию РФС на конгрессе возглавляет генеральный секретарь союза Александр Алаев.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.
  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: сайт ФИФА

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