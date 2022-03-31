Россию не исключили из ФИФА

В Дохе прошел 72-й конгресс ФИФА.
В ходе заседания не был поднят вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА.
Аналогичный вопрос рассматривался только в отношении Пакистана, Зимбабве и Кении. Их членство в организации было приостановлено.
Делегацию РФС на конгрессе возглавлял генеральный секретарь союза Александр Алаев.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.
- Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку
Источник: сайт ФИФА