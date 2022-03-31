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Россию не исключили из ФИФА

31 марта 2022, 13:18
31

В Дохе прошел 72-й конгресс ФИФА.

В ходе заседания не был поднят вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА.

Аналогичный вопрос рассматривался только в отношении Пакистана, Зимбабве и Кении. Их членство в организации было приостановлено.

Делегацию РФС на конгрессе возглавлял генеральный секретарь союза Александр Алаев.

  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.
  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (31)
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Slava52
1648725721
Так и не за что
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ilichkadr
1648727231
Было бы глупо принять русский язык и исключить Россию. Это только хохляндия может потреблять российский газ, торговать и одновременно орать, что Россия агрессор.
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Bozigit
1648729957
Лучше бы Россия, после такого отношения к себя сама отошла
Ответить
ySS
1648730705
Радоваться рано, уефа и сша не успокоются
Ответить
Bozigit
1648732617
Лучше бы Россия, после такого отношения сама отошла от этой организации! Уверен чуть позже сами позвали бы!
Ответить
Zlatan2718
1648732666
Инфантино кое-что знает..))
Ответить
gor77
1648732834
Ветер поменял направление!))))))) Но... это про участие в конгрессе фифы. Инфантино объяснил, почему Россию не лишили членства в ФИФА. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил на пресс-конференции, что если международная федерация не сможет вести диалог со всеми национальными организациями на конгрессах, то ей просто следует прекратить свою деятельность. «Решение по России было принято около месяца назад. Российский футбольный союз обжаловал это решение в CAS, и мы ждем результаты этого разбирательства. Россию, РФС, как и любую другую федерацию, не отстранили от участия в этом конгрессе, потому что если у нас не будет таких возможностей собирать людей вместе, как на этом конгрессе, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и пойти домой»,
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jek718875
1648735394
Если бы Россию исключили из ФИФА,то Россия исключила бы ФИФА из УЕФА
Ответить
Soccerdealer63
1648796465
"...В ходе заседания не был поднят вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА...." Да уж... С нами трудно!))) Чего хотим и что делаем - не объясняем... Везде у нас "спецоперации"))) Не объясняем, порой кажется, ещё и потому, что... и сами не понимаем, чего хотим и что делаем... Наш "вопрос" проще "не поднимать"))) Он - явно"лежит" и не встаёт))) Когда что-то начнёт подниматься, всем станет всё видно и понятнее ...Там и решат по ЧЛЕНСТВУ))) Было уже... во время другой... Второй мировой спецоперации....
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