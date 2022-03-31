Россию не исключили из ФИФА

В Дохе прошел 72-й конгресс ФИФА.

В ходе заседания не был поднят вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА.

Аналогичный вопрос рассматривался только в отношении Пакистана, Зимбабве и Кении. Их членство в организации было приостановлено.

Делегацию РФС на конгрессе возглавлял генеральный секретарь союза Александр Алаев.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.

Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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