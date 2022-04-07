Самедов – об уходе из «Локо»: «Это решение определенных людей, с которыми я не сработался»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов объяснил, почему покинул селекционный отдел «Локомотива».

— Что случилось — получилось непростое для вас расставание?

— Почему непростое? Очень даже простое.

— Вы пришли в клуб с большими амбициями. И вдруг оказалось, что не сошлись характерами.

— Да.

— По моей информации, не сошлись характерами с господином Цорном.

— Вполне возможно, что именно с ним.

— Что случилось?

— Мы решили расстаться полюбовно. Вот и все.

— То есть это ваше решение.

— Это решение определенных людей, с которыми, видимо, я не сработался.