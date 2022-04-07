Самедов – об уходе из «Локо»: «Это решение определенных людей, с которыми я не сработался»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов объяснил, почему покинул селекционный отдел «Локомотива».
— Что случилось — получилось непростое для вас расставание?
— Почему непростое? Очень даже простое.
— Вы пришли в клуб с большими амбициями. И вдруг оказалось, что не сошлись характерами.
— Да.
— По моей информации, не сошлись характерами с господином Цорном.
— Вполне возможно, что именно с ним.
— Что случилось?
— Мы решили расстаться полюбовно. Вот и все.
— То есть это ваше решение.
— Это решение определенных людей, с которыми, видимо, я не сработался.
- Самедов работал в селекционном отделе «Локо» с января 2021 года.
- Команда идет на 5-м месте в таблице РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»