Нагельсман: «Бавария» заслужила поражение от «Вильярреала»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался после проигранного первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».
- Мюнхенцы на выезде уступили со счетом 0:1.
- Ответная игра состоится 12 апреля в Германии.
«Мы заслужили это поражение. Мы плохо сыграли сегодня. В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, и мы создали слишком мало моментов в атаке.
Во втором тайме была сумасшедшая игра. Мы отдали контроль, потому что очень хотели забить, а в итоге могли получить еще два мяча в свои ворота», – сказал Нагельсман.
Источник: сайт УЕФА