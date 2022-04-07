Нагельсман: «Бавария» заслужила поражение от «Вильярреала»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался после проигранного первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Мюнхенцы на выезде уступили со счетом 0:1.

Ответная игра состоится 12 апреля в Германии.

«Мы заслужили это поражение. Мы плохо сыграли сегодня. В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, и мы создали слишком мало моментов в атаке.

Во втором тайме была сумасшедшая игра. Мы отдали контроль, потому что очень хотели забить, а в итоге могли получить еще два мяча в свои ворота», – сказал Нагельсман.