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  • Нагельсман: «Бавария» заслужила поражение от «Вильярреала»

Нагельсман: «Бавария» заслужила поражение от «Вильярреала»

7 апреля 2022, 10:57

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался после проигранного первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Вильярреала».

  • Мюнхенцы на выезде уступили со счетом 0:1.
  • Ответная игра состоится 12 апреля в Германии.

«Мы заслужили это поражение. Мы плохо сыграли сегодня. В первом тайме нам не хватило мощи в обороне, и мы создали слишком мало моментов в атаке.

Во втором тайме была сумасшедшая игра. Мы отдали контроль, потому что очень хотели забить, а в итоге могли получить еще два мяча в свои ворота», – сказал Нагельсман.

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Вильярреал Бавария Нагельсман Юлиан
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