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Экс-тренер «Спартака» Эмери впервые в карьере вышел в 1/2 финала ЛЧ

«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

Главный тренер испанского клуба Унаи Эмери впервые в карьере вышел в 1/2 финала ЛЧ.

  • Эмери также тренировал «Спартак», «ПСЖ», «Севилью» и другие клубы.
  • «Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории.
  • Соперником испанцев по 1/2 финала станет победитель пары «Ливерпуль»«Бенфика».

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1468

    Vitaga 4 часа назад

    а Спартаку не подошел такой тренер) теперь командой рулит третьеразрядный неизвестный) гениальное руководство клуба у Спартака)

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