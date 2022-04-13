Экс-тренер «Спартака» Эмери впервые в карьере вышел в 1/2 финала ЛЧ

«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

Главный тренер испанского клуба Унаи Эмери впервые в карьере вышел в 1/2 финала ЛЧ.

Эмери также тренировал «Спартак», «ПСЖ», «Севилью» и другие клубы.

«Вильярреал» сыграет в полуфинале ЛЧ во второй раз в истории.

Соперником испанцев по 1/2 финала станет победитель пары «Ливерпуль» – «Бенфика».

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