«Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола

«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

Команда Унаи Эмери нанесла два удара в створ в матчах с «Баварией» и забила два гола.

Соперником испанцев по 1/2 финала ЛЧ станет победитель пары «Ливерпуль» – «Бенфика».

«Вильярреал» сыграет в полуфинале турнира во второй раз в истории.

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