«Вильярреал» нанес 2 удара в створ в 2 матчах с «Баварией» и забил 2 гола

интересный у ливерпуля будет путь в финал)) хотя интер в 1/8 не хухры мухры
«Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал по сумме двух матчей (1:0, 1:1).
Команда Унаи Эмери нанесла два удара в створ в матчах с «Баварией» и забила два гола.
- Соперником испанцев по 1/2 финала ЛЧ станет победитель пары «Ливерпуль» – «Бенфика».
- «Вильярреал» сыграет в полуфинале турнира во второй раз в истории.
Регистрируйтесь и получайте 1000 рублей бесплатно на первую ставку