Эмери – о победе над «Баварией»: «Горжусь, что мы осчастливили наших болельщиков»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

Испанцы дома победили со счетом 1:0.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мюнхене.

«Приятно видеть гордость всего нашего коллектива. Профессионализм важен, но футбол – это еще и эмоции. Я очень горжусь тем, что сегодня мы смогли осчастливить наших болельщиков.

Нам не засчитали один мяч, и мы упустили несколько моментов. Это можно списать на нехватку опыта. Но я очень доволен тем, что я увидел сегодня.

Мы должны показать тот же настрой и тот же уровень игры на следующей неделе», – сказал Эмери.