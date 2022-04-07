Эмери – о победе над «Баварией»: «Горжусь, что мы осчастливили наших болельщиков»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».
- Испанцы дома победили со счетом 1:0.
- Ответная игра состоится 12 апреля в Мюнхене.
«Приятно видеть гордость всего нашего коллектива. Профессионализм важен, но футбол – это еще и эмоции. Я очень горжусь тем, что сегодня мы смогли осчастливить наших болельщиков.
Нам не засчитали один мяч, и мы упустили несколько моментов. Это можно списать на нехватку опыта. Но я очень доволен тем, что я увидел сегодня.
Мы должны показать тот же настрой и тот же уровень игры на следующей неделе», – сказал Эмери.
Источник: сайт УЕФА