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Эмери – о победе над «Баварией»: «Горжусь, что мы осчастливили наших болельщиков»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

  • Испанцы дома победили со счетом 1:0.
  • Ответная игра состоится 12 апреля в Мюнхене.

«Приятно видеть гордость всего нашего коллектива. Профессионализм важен, но футбол – это еще и эмоции. Я очень горжусь тем, что сегодня мы смогли осчастливить наших болельщиков.

Нам не засчитали один мяч, и мы упустили несколько моментов. Это можно списать на нехватку опыта. Но я очень доволен тем, что я увидел сегодня.

Мы должны показать тот же настрой и тот же уровень игры на следующей неделе», – сказал Эмери.

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Источник: сайт УЕФА

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07.04.2022 10:20
Комментарии3
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    Рейтинг: +3734

    raritet 7 апреля, 13:28

    Какие тренеры были у Спартака. Одного Эмери хватило бы ..

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    Рейтинг: +409

    Lipatoff 7 апреля, 13:20

    Могли их и разгромить, два 100% момента запороли, посмотрим как в Мюнхене сыграет, хотелось бы увидеть полуфинал Испано-Английский

    0
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    Рейтинг: +160

    Nikoo 7 апреля, 10:52

    Респект вам

    1
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