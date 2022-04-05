Защитник «Баварии» Дэвис – лучший игрок 2021 года в Северной Америке

КОНКАКАФ назвал лучшего футболиста конфедерации по итогам 2021 года.

Это левый защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис.

Он стал победителем голосования, в котором участвовали тренеры, игроки, журналисты и болельщики из 41 страны, входящих в КОНКАКАФ.

На награду также претендовали Майкл Антонио («Вест Хэм», Ямайка), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада»), Ирвинг Лосано («Наполи», Мексика), Уэстон МакКенни («Ювентус», США) и Кристиан Пулишич («Челси», США).

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