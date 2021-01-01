Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?
2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

«Спартак» обратился в ЭСК из-за отмененного гола Промеса и неудаления Бека-Бека в матче с «Локо»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), сообщает «СЭ».

Московский клуб просит рассмотреть эпизоды с отменой гола нападающего Квинси Промеса из-за офсайда и неудалением полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в первом тайме.

  • «Спартак» в последних 13 встречах РПЛ победил 2 раза.
  • Московский клуб и зону вылета разделяют 6 очков.
  • «Спартак» из РПЛ еще ни разу не вылетал.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
«Спартак» подтвердил обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с «Локомотивом»
КДК может наказать фанатов «Локо» за бросание снежков в матче со «Спартаком». Задержку игры рассматривать не будут 3
Колосков: «Спартак» хорошо играет, за что убирать Ваноли?» 13
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:14
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +16584

    Persona_non_Grata 57 минут назад

    Толку то ? Ну признают неправомерным вмешательство ВАР, или красную .... и что ? (((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +795

    Князев 1 час назад

    Офсайд был очевиден, а Бека-Бека был в игровом столкновении. Давайте каждое касание игроков сопровождать красными карточками. Тогда эти касания необходимо будет фиксировать как в фехтовании. На поле надо решать проблемы, а не ждать когда проплаченные чиновники от футбола примут решение.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15205

    Cleaner 1 час назад

    Спартак, обратись к Зареме с ее мужем...(

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +49

    Аден 1 час назад

    борьба с мельницами. Сейчас ЭСК признает ошибки как в играх с Краснодаром и Нижним, и на этом все. Покуда всяка хуня, вроде бЗденитовского пи та ра дюкова рулит Росфутболом, вероятно все так и будет продолжаться.

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11