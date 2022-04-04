«Спартак» обратился в ЭСК из-за отмененного гола Промеса и неудаления Бека-Бека в матче с «Локо»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), сообщает «СЭ».

Московский клуб просит рассмотреть эпизоды с отменой гола нападающего Квинси Промеса из-за офсайда и неудалением полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в первом тайме.

«Спартак» в последних 13 встречах РПЛ победил 2 раза.

Московский клуб и зону вылета разделяют 6 очков.

«Спартак» из РПЛ еще ни разу не вылетал.

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