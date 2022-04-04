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  • «Спартак» обратился в ЭСК из-за отмененного гола Промеса и неудаления Бека-Бека в матче с «Локо»

«Спартак» обратился в ЭСК из-за отмененного гола Промеса и неудаления Бека-Бека в матче с «Локо»

4 апреля 2022, 16:14
10

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1), сообщает «СЭ».

Московский клуб просит рассмотреть эпизоды с отменой гола нападающего Квинси Промеса из-за офсайда и неудалением полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в первом тайме.

  • «Спартак» в последних 13 встречах РПЛ победил 2 раза.
  • Московский клуб и зону вылета разделяют 6 очков.
  • «Спартак» из РПЛ еще ни разу не вылетал.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Промес Квинси Бека-Бека Алексис
Комментарии (10)
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Князев
1649080388
Офсайд был очевиден, а Бека-Бека был в игровом столкновении. Давайте каждое касание игроков сопровождать красными карточками. Тогда эти касания необходимо будет фиксировать как в фехтовании. На поле надо решать проблемы, а не ждать когда проплаченные чиновники от футбола примут решение.
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Persona_non_Grata
1649080793
Толку то ? Ну признают неправомерным вмешательство ВАР, или красную .... и что ? (((
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Romio-xxx
1649087582
Такое ощущение складывается,что Бсенитовские судьи по заданию избавляются от легионеров Спартака,который может составить конкуренцию в газпрём-чемпионате.Айртон ушел,теперь на Мартинсе аналогичный фол!!!
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vladik12
1649089304
А толку, епт? Кто очки вернет?
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SpartakMoskwa
1649095063
С каждым разом один и тот же бред со стороны Спартака, ну поймите же вы, вы проигрываете не и за судей, а и за того что играете как куски говна, вам ни крутые тренера ни легионеры не помогают, что бы что то изменить нужно Пердуна и Таджичку убирать
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mahan
1649138034
Да всё уже давно понятно, что ничего эти жалобы не меняют. Этот цирк с судьями уже который год. Тут только переходить в другой чемпионат. В этом полное болото с таким судейством. При нормальном судействе был и результат в лиге европы, где судили нормально. Жалко сняли не по-спортивному принципу (((
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