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    ЭСК: Карасев правильно не засчитал гол Промеса в ворота «Локомотива»

    ЭСК РФС признала, что арбитр Сергей Карасев правильно не засчитал гол полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в ворота «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура РПЛ.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что Промес в момент передачи мяча ему партнером по команде географически находился ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника, а игрок «Локомотива» Тин Едвай при умышленной попытке сыграть в мяч его не коснулся.

    Таким образом, следует считать, что Промес получил мяч непосредственно от партнера по команде, находясь в офсайдной позиции.

    Ассистент судьи в данной игровой ситуации определил, что нападающий находился в положении «вне игры» и ошибочно решил, что защитник умышленно сыграл в мяч.

    При проверке гола VAR и AVAR исходили из решения бригады судей о географическом нахождении нападающего во «вне игры» и установили, что касание мяча со стороны пытавшегося умышленно играть в него защитника отсутствует.

    Несмотря на отсутствие функционала виртуальных офсайдных линий в данном матче по погодным условиям, изображения с ведущей и офсайдной камер подтверждали правильность решения ассистента по нахождению нападающего «Спартака» ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

    Таким образом, VAR и AVAR корректно рекомендовали судье изменить первоначальное решение и отменить гол в ворота «Локомотива», – сообщила ЭСК.

    • Карасев ошибся, не удалив полузащитника «Локо» Бека-Бека на 24-й минуте.
    • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт РФС

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    05.04.2022 20:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1847

      mahan 6 апреля 2022, 11:49

      Прям смешно, как они сами себе противоречат и пишут такие сказки.

      0
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      Рейтинг: +150

      Atyrau85 6 апреля 2022, 09:58

      причем тут географически, да будь это в обратную сторону, тут бы ВАР промолчал, потому что официально в этом матче определение офсайдом он не занимался

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 6 апреля 2022, 01:11

      Согласен, правильное решение.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1170

      inzek 6 апреля 2022, 00:09

      да гол то правильно. на повторе было видно. но удаление? вар на кой хрен? миллионы на эту шляпу тратят, а толку ноль. ну если только в пользу зинита

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 5 апреля 2022, 22:22

      На белом газоне прочертили белую линию - получился оффсайд) И пофиг, что перед матчем было решено не обращаться к ВАР при определении оффсайда. Просто так надо было)))

      2
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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 5 апреля 2022, 22:13

      Сначала не было крови, потом Мозесу мяч пририсовали, потом Соболя удалили, а других за такое же нарушение нет. Теперь мы вот офсайд географически пилять определяем. Это какой-то ...

      2
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      Рейтинг: +2134

      alefreddy 5 апреля 2022, 21:52

      Зачем вообще нужен этот ВАР из за него все проблемы у команд

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 5 апреля 2022, 21:30

      Термин "географически ближе" улыбнул))). Судья на ВАР недоперепил после недотраха с женой и в качестве подарка недоглядел и взял деньги.

      4
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 5 апреля 2022, 20:32

      ассистент разве поднял флажок?

      8
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      Рейтинг: +36

      da4nik21 > "supermax" 6 апреля 2022, 00:01

      А разве его мнение определяющие? Он - ассистент. А есть главный судья.

      0
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