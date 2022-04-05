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  • ЭСК: Карасев правильно не засчитал гол Промеса в ворота «Локомотива»

ЭСК: Карасев правильно не засчитал гол Промеса в ворота «Локомотива»

5 апреля 2022, 20:17
14

ЭСК РФС признала, что арбитр Сергей Карасев правильно не засчитал гол полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в ворота «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Промес в момент передачи мяча ему партнером по команде географически находился ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника, а игрок «Локомотива» Тин Едвай при умышленной попытке сыграть в мяч его не коснулся.

Таким образом, следует считать, что Промес получил мяч непосредственно от партнера по команде, находясь в офсайдной позиции.

Ассистент судьи в данной игровой ситуации определил, что нападающий находился в положении «вне игры» и ошибочно решил, что защитник умышленно сыграл в мяч.

При проверке гола VAR и AVAR исходили из решения бригады судей о географическом нахождении нападающего во «вне игры» и установили, что касание мяча со стороны пытавшегося умышленно играть в него защитника отсутствует.

Несмотря на отсутствие функционала виртуальных офсайдных линий в данном матче по погодным условиям, изображения с ведущей и офсайдной камер подтверждали правильность решения ассистента по нахождению нападающего «Спартака» ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Таким образом, VAR и AVAR корректно рекомендовали судье изменить первоначальное решение и отменить гол в ворота «Локомотива», – сообщила ЭСК.

  • Карасев ошибся, не удалив полузащитника «Локо» Бека-Бека на 24-й минуте.
  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Промес Квинси Карасев Сергей
Комментарии (14)
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"supermax"
1649179923
ассистент разве поднял флажок?
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lordmrv
1649183436
Термин "географически ближе" улыбнул))). Судья на ВАР недоперепил после недотраха с женой и в качестве подарка недоглядел и взял деньги.
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alefreddy
1649184736
Зачем вообще нужен этот ВАР из за него все проблемы у команд
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R_a_i_n
1649186030
Сначала не было крови, потом Мозесу мяч пририсовали, потом Соболя удалили, а других за такое же нарушение нет. Теперь мы вот офсайд географически пилять определяем. Это какой-то ...
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Fusballer
1649186567
На белом газоне прочертили белую линию - получился оффсайд) И пофиг, что перед матчем было решено не обращаться к ВАР при определении оффсайда. Просто так надо было)))
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inzek
1649192980
да гол то правильно. на повторе было видно. но удаление? вар на кой хрен? миллионы на эту шляпу тратят, а толку ноль. ну если только в пользу зинита
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paracetamol
1649196719
Согласен, правильное решение.
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Atyrau85
1649228307
причем тут географически, да будь это в обратную сторону, тут бы ВАР промолчал, потому что официально в этом матче определение офсайдом он не занимался
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mahan
1649234967
Прям смешно, как они сами себе противоречат и пишут такие сказки.
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