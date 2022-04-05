ЭСК: Карасев правильно не засчитал гол Промеса в ворота «Локомотива»

ЭСК РФС признала, что арбитр Сергей Карасев правильно не засчитал гол полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в ворота «Локомотива» (0:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что Промес в момент передачи мяча ему партнером по команде географически находился ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника, а игрок «Локомотива» Тин Едвай при умышленной попытке сыграть в мяч его не коснулся.

Таким образом, следует считать, что Промес получил мяч непосредственно от партнера по команде, находясь в офсайдной позиции.

Ассистент судьи в данной игровой ситуации определил, что нападающий находился в положении «вне игры» и ошибочно решил, что защитник умышленно сыграл в мяч.

При проверке гола VAR и AVAR исходили из решения бригады судей о географическом нахождении нападающего во «вне игры» и установили, что касание мяча со стороны пытавшегося умышленно играть в него защитника отсутствует.

Несмотря на отсутствие функционала виртуальных офсайдных линий в данном матче по погодным условиям, изображения с ведущей и офсайдной камер подтверждали правильность решения ассистента по нахождению нападающего «Спартака» ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Таким образом, VAR и AVAR корректно рекомендовали судье изменить первоначальное решение и отменить гол в ворота «Локомотива», – сообщила ЭСК.